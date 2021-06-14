الفيلم العالمي ( soul) في نادي السينما بالأحساء

دوت الخليج – الأحساء : علي بن زيد

أقامت لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء مناقشة لفيلم الأنيميشن (soul) الحائز على أكثر من 100 جائزة أهمها جائزتا الأوسكار لهذا العام وبحضور عدد محدد و وفق الاجراءات الاحترازية ، وأدارت النقاش الأستاذة حوراء البحراني مع نخبة من المهتمين بالسينما والثقافة بنادي السينما ، وارتكز النقاش حول كثافة ما في الفيلم من مواضيع جديرة بالتأمل .

وأشار رئيس لجنة السينما الناقد السينمائي الدكتور محمد البشير أن هذا النشاط يأتي استمرارا لما تنهجه الجمعية من تقديم الأنشطة الفنية دون عزلها عن محتواها الثقافي ، وتحدث عن مفاجأته حين شاهد الفيلم مع أسرته ، وتفاجأ بكم الأسئلة التي يثيرها الفيلم على الصعيد الفلسفي ، ومحافظته على المتعة التي يقدمها للأطفال ، وأن هذا التحدي محل نظر واهتمام للمشتغلين بالسينما، وهذا ما يجب أن يتم الالتفات إليه والاستفادة منه فيما نقدمه من أفلام ، فلا مانع على الإطلاق من الجمع ما بين المتعة والقيمة أبداً ، متى ما توافر نص يحمل كل ذلك .

من جانبه أشار المشرف العام على نادي السينما قاسم الشافعي بأن النادي ما يزال يحتضن المهتمين وفق الاحترازات الصحية والمحافظة على العدد المطلوب ، والقيام بدوره الذي أنشيء من أجله ، وهو توفير مكان يجمع أهل الاختصاص لتطوير قدراتهم ودعم بعضهم البعض .

وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء الأستاذ علي الغوينم على استمرار أنشطة الجمعية في ظل الجائحة ، واستفادتها من التقنية في تقديم برامجها لكل المهتمين عن بعد ، وتقديم البرامج بأعداد محدودة ، مبشرا بحزمة من البرامج النوعية وفق ما تمليه الأيام القادمة من بشائر بإذن الله .