نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 – 2021 في السعودية (القطاع العام والخاص) في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثير من الموظفين والموظفات في كافة القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة، على معرفة مواعيد العطل والإجازات، ولعل أقرب عطلة لهم هي إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1442 الهجري، 2021 الميلادي، وبدورنا نوضح لكم موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين وموظفين القطاع الخاص والتي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

وبعد فتح التسجيل للحج واقتصاره للحجاج الداخل، يرغب الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي في أداء مناسك الحج لهذا العام، لذلك نجده يتساءلون عن موعد إجازة عيد الأضحى، ووفقاً للمادة الرابعة في نظام الخدمة المدنية، تعد إجازة العيد أحد الإجازات الرسمية بأجراً كاملاً، وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفين الحكوميين في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من كل عام، فيما وتنتهي في آخر الخامس عشر من ذي الحجة آخر أيام التشريق.

إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين

ولأن مواعيد الأيام تتحدد بعد إعلان غرة شهر ذي الحجة، أعلن خبراء الفلك أن الحسابات الفلكية أوضحت أن أول أيام الشهر سيوافق يوم الأحد 11 يوليو المقبل، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم عشرين يوليو المقبل، وعليه ووفقاً للائحة الإجازات الرسمية في الخدمة المدنية تبدأ إجازات الموظفين كما يلي.

تبدأ الإجازة مع نهاية يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة الموافق الرابع عشر من شهر يوليو 2021، وتنتهي الإجازة يوم الأحد الخامس عشر من ذي الحجة الذي يوافق الخامس والعشرين من يوليو 2021.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

ومن المتوقع أن تكشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد إعلان المحكمة العليا عن غرة ذو الحجة، تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص، ومن المرجح أن تبدأ إجازة موظفي وموظفات القطاع الخاص لعيد الأضحى 2021 في اليوم الخامس من ذي الحجة، على أن تنتهي بنهاية الخامس عشر من ذات الشهر.