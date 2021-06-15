رابط وخطوات الاستعلام عن طلب حج 1442 من بوابة الحج والعمرة

خطوات الاستعلام عن طلب حج 1442 يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الأستفسار عن طلب التسجيل في موسم الحج هذا العام وذلك لأن يقومون بمعرفة الموافقة علي الطلب أو رفضة حيث إن وزارة الحج السعودية إعلنت إن الموسم هذا العام سيكون بعدد محدد لا يزيد عن 60 ألف حاج.

الاستعلام عن طلب حج 1442

قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بتوفير البوابة الوطنية للتسجيل في الحج والاستعلام عن الطلبات المقدمة وذلك لأن تسهل هذه العملية علي كافة المسجلين عمليات التسجيل والاستعلام، وأوضحت الوزارة أيضاً في بيان سابق لها بإن موسم الحج سيكون هذا العام مقتصر علي كافة المواطنين والمقيمين في المملكة فقط وخاصة بعد زيادة إعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

طريقة التسجيل في الحج 1442

يتم التسجيل في موسم الحج هذا العام إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للحج حيث إن ذلك يكون عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:

الأنتقال إلي موقع بوابة الحج علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من قائمة البوابة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار منها التسجيل في الحج.

تكتب الأسم ثم تقوم بتحديد الجنسية.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

تحديد الحالة الصحية.

الضغط علي زر التسجيل.

شروط التسجيل في الحج

يجب إن يكون الحاج من المواطنين أو المقيمين في المملكة.

إن لا يقل عمرة عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

يجب إن يكون حاصل علي جرعتين من لقاح كورونا المستجد.

يشترط إن يكون غير مصاب بأمراض مزمنة.

يفضل إن لم يسبق له التسجيل في الحج أو العمرة من قبل.

خطوات الاستعلام عن طلب حج 1442

هناك بعض الخطوات يجب عليك القيام بها حتي تقوم بالاستعلام عن الطلب الخاص بك وهذه الخطوات تكون وفقاً للسطور التالية: