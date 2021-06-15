نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات الاستعلام عن طلب حج 1442 من بوابة الحج والعمرة في المقال التالي
خطوات الاستعلام عن طلب حج 1442 يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الأستفسار عن طلب التسجيل في موسم الحج هذا العام وذلك لأن يقومون بمعرفة الموافقة علي الطلب أو رفضة حيث إن وزارة الحج السعودية إعلنت إن الموسم هذا العام سيكون بعدد محدد لا يزيد عن 60 ألف حاج.
الاستعلام عن طلب حج 1442
قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بتوفير البوابة الوطنية للتسجيل في الحج والاستعلام عن الطلبات المقدمة وذلك لأن تسهل هذه العملية علي كافة المسجلين عمليات التسجيل والاستعلام، وأوضحت الوزارة أيضاً في بيان سابق لها بإن موسم الحج سيكون هذا العام مقتصر علي كافة المواطنين والمقيمين في المملكة فقط وخاصة بعد زيادة إعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.
طريقة التسجيل في الحج 1442
يتم التسجيل في موسم الحج هذا العام إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للحج حيث إن ذلك يكون عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:
- الأنتقال إلي موقع بوابة الحج علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من قائمة البوابة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار منها التسجيل في الحج.
- تكتب الأسم ثم تقوم بتحديد الجنسية.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- إدخال رقم الهاتف المحمول.
- تحديد الحالة الصحية.
- الضغط علي زر التسجيل.
شروط التسجيل في الحج
- يجب إن يكون الحاج من المواطنين أو المقيمين في المملكة.
- إن لا يقل عمرة عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.
- يجب إن يكون حاصل علي جرعتين من لقاح كورونا المستجد.
- يشترط إن يكون غير مصاب بأمراض مزمنة.
- يفضل إن لم يسبق له التسجيل في الحج أو العمرة من قبل.
خطوات الاستعلام عن طلب حج 1442
هناك بعض الخطوات يجب عليك القيام بها حتي تقوم بالاستعلام عن الطلب الخاص بك وهذه الخطوات تكون وفقاً للسطور التالية:
- الذهاب إلي موقع بوابة الحج علي الشبكة العنكبوتية.
- اختيار الاستعلام عن طلب.
- تكتب رقم الهوية أو الإقامة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك البيانات في صفحة أخري.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وخطوات الاستعلام عن طلب حج 1442 من بوابة الحج والعمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.