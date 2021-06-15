نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية وأسماء المقبولين عبر أبشر توظيف الدورة رقم 65 في المقال التالي
نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية الدورة رقم (65)، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية منذ قليل عن المرشحين والمقبولين من حملة الثانوية، في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65)، ومنذ أن تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي، وازداد البحث بصورة كبيرة، من قبل الشباب الراغب في نيل شرف لبس الزي العسكري، لمعرفة أسماء المرشحين من حملة الثانوية 1442، وقد تمت عملية المفاضلة بين المتقدمين، بكل شفافية وبكل موضوعية ووفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي، وشددت الإدارة، على ضرورة حضور المرشحين في المواعيد المحددة.
رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442
شددت الإدارة العامة للقبول المركزي، على ضرورة الحضور في المواعيد المحددة، واتباع كافة التعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، عند الحضور للمراجعة وتقديم المستندات، كما يستطيع المتقدمين من معرفة نتيجتهم، عن طريق رابط أبشر توظيف الخاص بوزارة الداخلية.
المستندات المطلوب إحضارها عند الحضور للكلية
- أولاً لابد بالالتزام التام بالمواعيد المحددة، ومن لم يحضر في الموعد المحدد يعتبر متنازل عن حقه في الترشح.
- إحضار نسخة من طلب الالتحاق الأولي (استمارة التسجيل الإلكترونية).
- صورتين من شهادة الثانوية العامة.
- صورة من السجل الأكاديمي للطالب.
- صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة.
- عدد 2 صورة مكبرة من الهوية الوطنية، مكتوب عليها بخط اليد البيانات الشخصية وموقعة من الطالب.
- عدد 10 صور حديثة وملونة مقاس 6*4 مكشوف الرأس مدون عليها الاسم من الخلف.
- كل طالب يحضر قلم أزرق خاص به.
تعليمات هامة يجب الالتزام بها
- التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بالمركز الوطني للقياس، ويتم حجز موعد للاختبار قبل تاريخ 07\12\1442، بحيث عدم تعارض موعد الاختبار مع موعد الحضور للكلية.
- الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
- الحضور في الموعد المحدد مع التشديد على لبس الكمامة.
- عدم اصطحاب مرافقين عند مراجعة الكلية.
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