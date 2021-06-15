نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين 2021 على أبشر absher.sa بخطوات بسيطة.. وتفاصيل حج السيدات بدون محرم في المقال التالي
الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين 2021 على منصة أبشر absher.sa من أبرز الخدمات التى وفرت وزارة الحج والعمرة السعودية للمتقدمين في موسم الحج 2021 خاصة أن شروط الحج 2021 تختلف عن أي عام ماضي، فتم تشديد إجراءات الحج 2021 لاستمرار فيروس كورونا، مع زيادة سعر تصريح الحج للمقيمين 2021 ومراعاة قبول من لم يسبق لهم الحج من قبل، وبالتالي يكون ذلك من خلال رصد دقيق للمتقدمين، وتوفير الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين 2021 على أبشر absher.sa بكل حرص وشفافية.
الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين 2021
أتاحت السلطات السعودية خدمة الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين 2021 من أجل التيسير على المتقدم لموسم الحج 1442 إمكانية معرفة حصولة على تصريح الحج 2021 من عدمها، ويمكن الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين 2021 على منصة أبشر من أي مكان في المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر منصة خدمية في المملكة ويتم فيها إجراءات تصاريح الجوازات للحجاج، مؤكدة أنها خدمة مجانية أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمقيمين كل مايحتاجه هو إمكانية وجود حساب للمتقدم على موقع أبشر الإلكتروني.
جاءت خطوات الاستعلام عن أحقية الحج للمقيمين 2021 على منصة أبشر الإلكترونية بشرط أن تكون إقامته سارية من خلال النقاط الآتية:
- تسجيل الدخول على منصة أبشر.
- اختيار أبشر أفراد
- إضافة اسم المستخدم أو رقم الهوية.
- تحديد كلمة المرور.
- النقر على تسجيل الدخول.
- اختر الاستعلامات الإلكترونية.
- الضغط على الجوازات.
- اختر خدمة الاستعلام عن أحقية الحج.
- أكتب رقم الإقامة.
- سجل رمز التحقق.
- الضغط على عرض.
حددت وزارة الحج والعمرة السعودية شروط الحج 2021 بحوالى 60 ألف حاج على النحو الآتي:
- أن يكون المتقدم من المواطنين والمقيمن في الممكلة العربية السعودية.
- يتراوح سنه مابين 18- 65 سنة.
- لايعانى من أي أمراض مزمنة
- التسجيل على المسار الإلكتروني للحج.
- محصن من كورونا سواء “إصيب وتعاف، أمضي على الجرعة الأولي 14 يوم، أخذ جرعتي لقاح كورونا”.
- لايكون قد سبق له الحج من 5 سنوات.
- تسجل المرأة في الحج بدون محرم مع عصبة من النساء.
- تكون الأولوية لم يسبق له الحج من قبل.
- تسجيل رغبات الحج على مسار بشكل فردي.
- تسديد الرسوم خلال ثلاث ساعات من اختيار الباقة حتى لايتم الإلغاء.
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