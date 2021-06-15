نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل في الحج 1442 من خلال المسار الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين في التسجيل في الحج من خلال المسار الإلكتروني بعد أن صرحت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة عن طريقة حجز مناسك الحج والعمرة للأفراد المقيمين داخل المملكة للعام الحالي ١٤٤٢، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق أن الحج هذا العام سيكون مقتصر فقط على الأفراد المقيمين داخل المملكة والسعوديين فقط ولم يتم فتح الحج لأي بلد أو أفراد من خارج المملكة وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وذلك حرصًا من السلطات على صحة الحجاج والمعتمرين، هذا بالإضافة إلى تحور الفيروس ووجود عدة أمراض جديدة، وأعلنت الوزارة أن موسم الحج سيتم تحت إجراءات احترازية مشددة سوف يتم اتباعها وعلى جميع الحجاج والمعتمرين اتباعها من أجل صحة الجميع، كما وضعت العديد من الشروط التي يجب اتباعها، وسوف نتحدث عن تلك الشروط بالتفصيل خلال السطور القادمة.

التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني

وقامت وزارة الحج بالإعلان عن بدء تلقي طلبات الحج هذا العام والذي يسعى إليه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت عن أن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن للمواطنين في السعودية التسجيل بالحج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على المسار الإلكتروني للحج

اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد البرنامج المناسب.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على “تسجيل”.

بعد أن يتم الموافقة على الطلب يتم سداد المبالغ المستحقة.

ويمكن تقديم طلب تسجيل في الحج هذا العام، وتم بدء التقديم من الساعة ١:٠٠ مساءا، وحتى الساعة العاشرة يوم الأحد الموافق ١٣ ذي القعدة، وذلك للمرحلة الأولى.

شروط أداء مناسك الحج هذا العام

وضعت الوزارة عدة شروط لأداء مناسك الحج للأفراد المقيمين داخل المملكة، وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون الفرد الراغب في أداء المناسك حاصل على تطعيم كورونا.

ألا يزيد عمر المعتمر أو الحاج عن ٦٠ عامًا.

يجب أن يكون الفرد يحمل تطبيق توكلنا على جهازه الجوال، ويعتبر هذا شرط هام.

تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

الأولوية ستكون للأفراد الذين لم يقوموا بأداء مناسك الحج من قبل، سواء من المقيمين أو المواطنين السعوديين.

وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد من توفر الشروط التي ذكرناها قبل تقديم الطلب وذلك حتى يتم الموافقة عليه واستخراج التصاريح اللازمة لأداء فريضة الحج.