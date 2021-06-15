قرض الراجحي الفورى للحصول على منزل او فيلا او سيارة والتقديم اون لاين ومعرفة الاقساط

قرض الراجحي السريع للحصول على منزل يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات المالية التي تساعد الكثيرين في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت بحاجة إلى منزل أو سيارة ولن تمتلك القدرة على شراؤها يمكنك الذهاب إلى أحد فروع مصرف الراجحي للحصول على قرض الراجحي الذي سيوفر لكل كل ما تحتاج له وسوف نستعرض لكم أهم شروط الراجحي للحصول على القرض العقاري.

قرض الراجحي السريع للحصول على منزل

هناك الكثير من الشروط التي قد وضعها بنك الراجحي حتى يتم الحصول على قرض الراجحي للحصول على منزل بسهولة ويسر ، فالبنك يقدم قروض وتمويلات مالية متوافقة لكافة أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهم شروط الموافقة للحصول على القرض الآتي:

يجب أن لا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 18 عام ولا يتجاوز عن 60 عام.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص للمتقدم لا يقل عن 3.500 ريال سعودي.

يجب أن يكون سعودي الجنسية ويمكن للمقيمين التقدم بشرط أن يحصل على موافقة حكومية.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الراجحي

يتطلب من المتقدمين للحصول على قرض الراجحي لشراء منزل أو سيارة بعض من الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوفر للحصول على قرض الراجحي بكل سهولة ومنها الآتي:

وجود صورة من الهوية الوطنية السارية المفعول.

وجود خطاب تعريف يتم تقديمه من قبل الجهة التي يعمل لديها العميل يتم تصديقه من خلال الغرفة التجارية للقطاع الخاص.

ثم يتم ملأ طلب القرض.

وجود صورة من صك خاص للوجهتين.

يتوجب عليك كتابة إقرار معاينة.

تقديم رسم كروكي لموقع المنزل.

صورة رخصة البناء.

خطوات تقديم طلب القرض العقاري

نقدم لكم أهم خطوات تقديم طلب الحصول على القرض العقاري وهي: