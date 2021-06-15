مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء أكاديمية مهد الرياضية.. خطوات وشروط التسجيل والاختبارات

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في نبأ سعيد لكل عشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية، أعلن مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، الموافقة على إنشاء أكاديمية مهد الرياضية، التي تستهدف تنمية المواهب الرياضية والعمل على تطويرها بالإضافة إلى تصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية.
وأوضح مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الأكاديمية تهدف إلى تحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية والإقليمية والقارية، حسب بيان رسمي.
أكاديمية مهد الرياضية
وتأتي أكاديمية مهد الرياضية على رأس مشروعات اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية داخل وخارج المملكة، حيث تقبل الأطفال من الجنسين، وفق الآتي:
- العمر لا يقل عن 6 سنوات.
- العمر لا يزيد على 12 عاما.
- المشاركة مفتوحة في كافة الألعاب الرياضية.
- تبحث الأكاديمية عن الأطفال في المدارس الابتدائية.
- تضم ما يزيد على 10 آلاف معلم في مجال التربية البدنية.
- تستهدف ضم 1.7 مليون طفل حتى عام 2025.
أقسام أكاديمية مهد الرياضية
تضم أكاديمية مهد التي أطلقها مجلس الوزراء بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، 6 أقسام رئيسية، هي:
- قسم التدريب الرياضي.
- كذلك قسم اكتشاف المواهب والتقييم.
- قسم تطوير الأداء الرياضي.
- بالإضافة إلى قسم التميز.
- قسم التقنية الرقمية الحديثة.
- وكذلك قسم المنافسات واختبار القدرات.
التسجيل في أكاديمية مهد
- يمكن لكل الأطفال في المملكة العربية السعودية، ممكن يمتلكون موهبة في إحدى الرياضات، التسجيل في أكاديمية مهد من خلال موقع الأكاديمية.
- وتشترط الأكاديمية فيما يتعلق بلاعبي كرة القدم، أن يكون السن من مواليد الفترة بين 2008 و2014.
- كما يمكن التسجيل في أكاديمية مهد من خلال زيارة مقرها الرئيسي في وزارة الرياضة بشارع الديوان الرفيعة، خلال مواعيد العمل الرسمية.
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