شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على شخص تحرش بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية

دوت الخليج – واس : صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرش شخص بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، فيما تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.

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