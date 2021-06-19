تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول رخصة البناء خاصة بعد الإجراءات التي تقوم بها السعودية في الفترة الأخيرة، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير رخصة البناء الصادرة قبل أول يوليو، بالإضافة إلى موعد تطبيق كود البناء السعودي الجديد الذي تم الإعلان عنه من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تيوتر”، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم مصير رخص البناء المستخرجة قبل يوليو المقبل وموعد تطبيق كود البناء السعودي، حيث كشف أمين عام اللجنة الوطنية لـ كود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، عن مصير رخص البناء التي تم استخراجها قبل شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الأنظمة على المباني السكنية بداية من شهر يوليو المقبل من العام الحالي.

رخص البناء وعلاقتها بمراحل الكود:

وقد أوضح المهندس سعد الشعيل من خلال إحدى التقارير أن كود البناء السعودي ليس بنظام جديد، إنما هو نظام تم تفعيله منذ مدة أي في بدايات عام 2019 وتم تطبيقه بالفعل على خمس مراحل وتم تنفيذه، وقد قام بتعقيب على الوضع الحالي هو إنه الوضع في المرحلة الثالثة التي تخص المباني السكنية، وعن آلية التفتيش ومراقبة كود البناء، قال:” الجهات ذات العلاقة بمراقبة التطبيق بالتنسيق مع منصة بلدي ومكتب الاستشارات الهندسية حسب مراحل الكود الـ10 حيث ترفع كل مرحلة أثناء تطور البناء من خلال المكتب الاستشاري المشرف في شكل تقارير على منصة بلدي”، وتابع:” المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة تراقب تلك التقارير وتقوم بعمل زيارات للمواقع”.

موعد تطبيق كود البناء:

ومن الجدير بالذكر إنه وفقاً لاستراتيجية البناء الحديثة فقد تم تحديد تاريخ 2021/7/1 من قبل لجنة كود البناء السعودي، وأن هذا الموعد الممحدد هو موعد تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

أهداف كود البناء:

حيث يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة وذلك لتحقيق أهدافه وهي: