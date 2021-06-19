نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن موعد فتح التسجيل جديد في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن موعد فتح التسجيل جديد في حساب المواطن؛ قامت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإنشاء رابط خاص بحساب المواطن حتى يتمكن المواطنين من التسجيل في حساب المواطن عند فتح باب التسجيل جديد الذي تم إيقافه منذ عام تقريباً، وكذلك للإستعلام عن بياناتهم، وتسجيل الدخول بكل سهولة، ويعمل البرنامج على تقديم الدعم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن.

موعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم المادي الذي يقدمه حساب المواطن للأسر الفقيرة، ولكن تم إيقاف التسجيل في حساب المواطن منذ عام تقريباً ولم يتم الإعلان عن فتح التسجيل مرة أخرى، وسوف نوافيكم بأي أخبار عن موعد فتح التسجيل في حساب المواطن.

رابط وطريقة التسجيل في حساب المواطن

عند الإعلان عن فتح التسجيل جديد في حساب المواطن يمكن الدخول إلى الرابط الرسمي حساب المواطن والتسجيل عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. الضغط على تسجيل جديد في حساب المواطن. تدوين كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. سيتم إرسال رسالة إلى رقم الجوال الخاص بك الذي قمت بتسجيله في البيانات بها رقم المرور. قم بكتابة الاسم ورقم المرور في مواضعهم ثم رمز التحقق. ثم الضغط على دخول. عند الدخول يظهر لك تغيير كلمة المرور قم بتغييرها لكلمة جديدة ثم اضغط تأكيد. عند فتح باب التسجيل سوف يتم تفعيل الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كيفية استعادة كلمة السر في حساب المواطن

عند نسيان كلمة السر الخاص بك يمكنك استرجاعها عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن. النقر على حسابي. ثم النقر على لقد نسيت كلمة السر. تدوين رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. النقر على إرسال، سيقوم النظام بإرسال رسالة بها كلمة مرور مؤقتة. قم بكتابة الاسم وكلمة المرور ورقم الهوية. بعد تسجيل الدخول لابد من تغيير كلمة المرور بكتابة كلمة المرور الحالية والجديدة ثم الضغط على حفظ.

وهكذا نكون قدمنا في هذا المقال رابط موقع حساب المواطن موعد فتح التسجيل جديد في حساب المواطن، كيفية استعادة كلمة السر في حساب المواطن.