نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول وزارة الدفاع القبول الموحد والاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للجامعيين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول وزارة الدفاع القبول الموحد ؛ تقدم بوابة القبول المُوحد بوزارة الدفاع العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية؛ بحيث تمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للجامعيين 1442، بالإضافة إلى الحصول على رقم الطلب للمتقدمين للخدمة العسكرية “التجنيد”، فضلًا عن التقديم لشغل وظائف وزارة الدفاع، كل ذلك بهدف توفير الجهد والوقت والمال للمواطنين.

تسجيل دخول وزارة الدفاع القبول الموحد

أتاحت وزارة الدفاع القبول الموحد لكل من تنطبق عليه شروط التقديم في الخدمة العسكرية، ووظائف وزارة العدل 1442، إمكانية فتح حساب شخصي عبر بوابة القبول الموحد، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها، وبالتالي يتمكن المتقدمين من تسجيل دخول وزارة الدفاع من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة القبول الموحد. العمل على إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك. إعادة إدخال رمز التحقق البشري. النقر على أيقونة تسجيل دخول وزارة الدفاع. القيام بالنقر على الخدمة المراد الاستعلام أو التقديم عليها، وليكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للجامعيين 1442.

نتائج القبول المبدئي للجامعيين 1442 وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عن ظهور نتائج القبول المبدئي للجامعيين 1442 المتقدمين لوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، ويمكن الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع من خلال أرقام التسجيل، أو من خلال زيارة بوابة القبول المُوحد.

هذا وقد أعلنت لجنة قبول الطلاب للكليات العسكرية على التزام الطلاب المقبولين باليوم والموعد المحدد لاستكمال إجراءات القبول، كما شددت على ضرورة استيفاء كافة شروط التقديم في وزارة الطيران 1442؛ لأنه لن يتم قبول أي طالب لا ينطبق عليه كافة الشروط.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول المبدئي

أكدت اللجنة المركزية بوزارة الدفاع على ضرورة مراجعة الطلاب المقبولين لمكتب التسجيل في المواعيد المحددة، وتقديم المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول المبدئي للجامعيين 1442، وإجراء الكشف الطبي، وإنهاء كافة إجراءات القبول النهائي، وهي كالتالي:

عدد 12 صورة شخصية “شمسية” مقاس 4*6.

بطاقة الأحوال المدنية.

رقم التسجيل.

شروط تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع

أعلنت لجنة القبول وزارة الدفاع القبول الموحد شروط التقديم في الخدمة العسكرية للجامعيين، وأكدت على ضرورة مراجعة الشروط بعناية من أجل القبول المبدئي للجامعيين وزارة الدفاع 1442، ومن أهم هذه الشروط:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية، مع استثناء من نشأ خارج المملكة نتيجة لظروف عمل الوالد.

أن يكون حسن السمعة والسلوك، وليس محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام لكافة التخصصات، ولكن بالنسبة للطبيب لا يزيد عن 30 عام.

ألا يقل التقدير العام عن جيد، ويكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام.

أن يكون سليم البنيان ولا يعاني من أمراض أو أحد أنواع العجز.

أن يكون متزوج من امرأة سعودية الأصل والجنسية.

اجتياز إجراءات القبول من الاختبارات والمقابلة الشخصية.

أن يكون هناك تناسق في الوزن والطول.

ألا يكون قد انفصل من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية تسجيل دخول وزارة الدفاع القبول الموحد من خلال بيانات الحساب الشخصي للمتقدم “الاسم، كلمة المرور”، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للجامعيين 1442 في وزارة الدفاع.