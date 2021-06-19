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عمر شويل - جدة إن حقيقة وجود حج مجاني لهذا العام 1442 يبحث عنها العديد من المواطنين، عزمت المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط الخاصة بالحج لهذا العام من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الحجاج، وستقوم وزارة الصحة بتطبيق عدد من المعايير والشروط الصحية من أجل الحفاظ على صحة الحجاج أثناء أداء المناسك.

حقيقة وجود حج مجاني لهذا العام 1442

في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من التغريدات على تويتر وأقوال على الفيسبوك تدور حول حقيقة وجود حج مجاني لهذا العام، وأكدت السفارات السعودية على مستوى العربي وخاصة في السفارة الموجودة بالقاهرة أنه لا يوجد أي صحة من الأقوال الشائعة حالياً وهي مجرد شائعات، وتم الإشارة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك أو تويتر أو واتساب تسعى للنصب على المواطنين، وشددت السفارة أنه غير مسؤولة عن أي إشاعات تتردد على هذه المواقع.

مع العلم أن الرسائل الشائعة تتضمن أن وزارة الحج هذا العام تهدي المواطنين حوالي 100 ألف رحلة حج مجانية شاملة التكاليف وتذاكر الإقامة والطيران لمدة 15 يوم، وعادة يتم التسجيل من خلال المسار الإلكتروني.

شروط الحج 2021

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج الأستاذ هشام سعيد أن الوزارة كانت حريصة لوضع عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية والتنظيمية من أجل السيطرة على الحج لهذا العام ومراقبة الوضع الوبائي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة أيضاً أنه في الوقت الحالي وصلت نسبة التطعيم إلى 60% لمدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة لكل الفئات المستهدفة من التطعيم، مع العلم أن الوزارة شددت على التباعد بين مبيت الحجاج وأن المسافة بين كل شخص والأخر لا تقل عن متر ونصف ولا تتجاوز كل مجموعة حجاج عن 100 حاج.