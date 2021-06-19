تمويل شخصي بمرابحة الأسهم عبر المصرف السعودي للاستثمار

يقدم المصرف السعودي للاستثمار أحد أهم البنوك السعودية تمويل شخصي بمرابحة الأسهم ، حيث يعتبر من التمويلات المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يمكن شراء أسهم يمتلكها المصرف بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين يتم من خلالها تحديد هامش الربح وتسديد الأقساط الشهرية، بعد ذلك يمكن للشخص الاحتفاظ بهذه الأسهم أو بيعها ومن ثم إيداعها في حسابه، ويمكن الحصول على بعض المزايا من البنك بخصوص هذا التمويل من ضمنها إمكانية الحصول على إعادة تمويل جديد بعد تسديد نسبة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقاً.

تمويل شخصي مرابحة الأسهم مقدمة من البنك السعودي للاستثمار

من المزايا الإضافية التي تترافق مع هذا التمويل كما يلي:

الإعفاء من سداد المديونية

التمويل الشخصي بدون كفيل

الحصول على مبلغ التمويل في ذات اليوم بعد إتمام الاتفاقية

مدة التسديد تصل إلى ما يقارب 5 سنوات على الأقل

الحصول على تمويل إضافي بعد التحصل على زيادة في راتب العميل الشهري.

ما هو مبلغ قرض مرابحة الأسهم وشروط الحصول على المنتج

بالنسبة لحجم مبلغ التمويل يبدأ بالحد الأدنى 50,000 ريال سعودي، وينتهي عند مليون ونصف المليون ريال سعودي، وفيما يخص شروط التمويل الشخصي فيمكن الاطلاع عليها عبر الآتي:

هذا التمويل للأعمار التي تزيد عن ثمانية عشر عام وحتى عمر الـ 60 سنه

يشترط أن تكون مدة الخدمة في القطاع الخاص ثلاثة أشهر والقطاع العام شهر واحد على الأقل

تمويل مرابحة الأسهم مخصص للمواطنين السعوديين

مخصص للمواطنين السعوديين يشترط أن يكون لدى المستفيد حساب الراتب في البنك

يشترط أن تكون جهة العمل معروفة ومعتمدة لدى البنك السعودي.

رابط تقديم طلب تمويل مرابحة الأسهم والأوراق اللازمة