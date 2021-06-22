إجازة عيد الأضحى 1442 هـ للعاملين في القطاع الخاص والعام في السُّعُودية

إجازة عيد الأضحى 1442 هـ تشغل بال الكثير من الأفراد من العاملين في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السُّعُودية وكما نعلم جميعًا أن اليوم التاسع من شهر ذي الحِجَّة كل عام هو يوم الوقوف بعرفة واليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة هو أول أيام عيد الضحى المبارك ويتم التعرف على بداية شهر ذي الحِجَّة من خلال رؤية الهلال في بداية الشهر ويحتفل جموع المسلمين في كافة أنحاء العالم بالعيد من خلال ذبح الأضاحي وإطعام الفقراء كما أمرنا الله تعالى وينتظر العاملين في كل من القطاع العام والخاص موعد إجازة العيد كل عام وسوف نوضح عبر السطور التالية مواعيد الإجازة ومدتها للقطاعين في جميع مدن المملكة العربية السُّعُودية.

موعد عيد الأضحى المبارك 1442 هـ

يتم تحديد بداية الشهر الهجري وفقًا لرؤية هلال الشهر من خلال البحوث الفلكية الذي لم يبدأ بعد ولكن من خلال بعض الحسابات الفلكية من المحتمل أن يكون يوم 19 من شهر يوليو هو يوم الوقوف بعرفة على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم 20 من شهر يوليو ويبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد ويستمر حتى رابع يوم العيد قبل العصر ويتم توزيع لحوم الأضاحي على الأقارب والفقراء والمحتاجين كما أمرنا الخالق عز وجل حيث يُعد ذبح الأُضحية واحد من مظاهر الاحتفال بالعيد لغير الحجيج حيث لا يجوز الذبح للحاج.

إجازة عيد الأضحى 1442 هـ في السُّعُودية

وفقًا للحسابات الفلكية السابق ذكرها يكون من المُقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام: