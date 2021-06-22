استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة مجلس الضمان الصحي

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة من الخدمات الضرورية التي يتم البحث عنها من الوافدين المقبلين للعمل داخل المملكة العربية السعودية، فيجب على كل وافد الاستعلام عن وثيقة التأمين الصحي الخاصة به نظرًا لأهميتها ومعرفة طرق الاستفادة منها، حيث يتميز يتاح تأمين طبي للمقيمين لرعايتهم صحيًا في حالة الإصابة أو العمليات الجراحية ويختلف التأمين الطبي باختلاف الباقة المشترك بها المقيم وكذلك باختلاف الشركة المتعاقد معها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة.

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

قام مجلس الضمان الصحي بتوفير إمكانية استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة وذلك للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك تسهيلًا عليهم في معرفة كافة الخدمات الصحية المقدمة إليهم، ويتم الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالتأمين الطبي عبر الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي، وللاستعلام برقم الهوية يتم اتباع الآتي:

طريقة الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية

يتم الدخول إلى الصفحة الرسمية لمجلس الضمان الاجتماعي.

التوجه إلى أيقونة الاستعلام عن حالة تأمين.

الضغط على كلمة دخول للخدمة.

يطلب من المستعلم بعد ذلك كتابة رقم الإقامة الخاصة به.

يتم كتابة الرمز المائي الموجود بالصفحة، ومن ثم الضغط على كلمة موافق.

بمجرد الضغط على كلمة موافق تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالتأمين الطبي الخاص بالمستعلم.

الاستعلام عن التأمين الطبي للزائرين

يتم تقديم تأمين طبي للزائرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية سواء الراغبين في العمل أو الراغبين في الزيارات العائلية ويغطي التأمين الطبي بعض الحالات الصحية التي يقوم الزائر باختيارها ويقوم الزائر بالتعاقد على التأمين الصحي من خلال شركة السفريات التي يتم الحجز من خلالها، ويمكن الاستعلام عن التأمين للزائر من خلال الخطوات التالية: