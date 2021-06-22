تسجيل مندوب في تطبيق جاهز وشروط قبول الطلب

تسجيل مندوب في تطبيق جاهز من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء السعوديين أو المقيمين الراغبين في العمل كمندوبين لتوصيل الطلبات داخل المملكة، لذا فإنهم يقومون بالبحث عن وظائف تطبيق جاهز ويتم بعدها التسجيل كمندوب في جاهز ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تسجيل مندوب في تطبيق جاهز.

تسجيل مندوب في تطبيق جاهز

يبحث الراغبين في العمل كمندوب توصيل عن تسجيل مندوب في تطبيق جاهز حيث يعتبر التطبيقات المتميزة الأكثر شهرة داخل المملكة ويقوم الراغبين في العمل بالاختيار ما بين الفترات الصباحية أو المسائية أو كلاهما وفق رغبته، بالإضافة إلى أن التطبيق يتميز بإمكانية تتبع الطلبات بصورة مستمرة ومعرفة موعد وصولها والتنبيه عند اقتراب وصول المندوب إلى مقر التوصيل، ويتم التسجيل بالتطبيق من خلال الخطوات التالية:

خطوات التسجيل في تطبيق جاهز

يتم التوجه إلى الصفحة الرسمية لجاهز.

الضغط على أيقونة سائق بأعلى الصفحة.

يطلب بعدها الموقع بعض المعلومات الخاصة بالمتقدم للعمل كالاسم ورقم الجوال والبريد الالكتروني وكذلك رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على كلمة التالي ليتم مليء بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالمنطقة والمدينة والحي وكذلك نوع السيارة التي يمتلكها الراغب في العمل ورقم اللوحات المعدنية الخاصة بها.

بعد إتمام كتابة كافة المعلومات يتم الإقرار بصحة جميع المعلومات المقدمة، والضغط بعدها على كلمة إنشاء الحساب.

يطلب بعد ذلك الموقع من المندوب إرفاق صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة وكذلك صورة رخصة القيادة الخاصة به وصورة من رخصة السيارة.

شروط التسجيل في جاهز

قامت جاهز بوضع بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها في الشخص الراغب في العمل كمندوب لدى البرنامج وهي: