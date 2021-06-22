لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محال بيع الشاي والقهوة والمكسرات

دوت الخليج – نجران نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على محال بيع الشاي والقهوة والعسل والمكسرات، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران ومحافظة حبونا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٥٠ محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 38 موظفاً سعودياً ، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 68 وافداً من مختلف الجنسيات، وضُبط 3 مخالفات للتوطين، و حصر 14 فرصة وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين.

وبين أن نسبة التوطين في نشاط بيع الأواني المنزلية بلغت 36%, مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات صباحية ومسائية على تلك الأنشطة لمتابعة توطينه.

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