هيئة المهندسين تواصل حملاتها التوعوية “بنظام مزاولة المهن الهندسية”

دوت الخليج – الرياض نظمت الهيئة السعودية للمهندسين اليوم ، زيارة إلى المنشآت والشركات العاملة في المجال الهندسي بمدينة رابغ حيث تهدف هذه الزيارة إلى التعريف “بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية وآلية تطبيق الاختبارات المهنية؛ لزيادة نسبة الوعي لدى المهندسين والفنيين والأخصائيين بأهمية تطبيق النظام ودعم منظومة تطوير المخرجات الهندسية .

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسة الحملات التوعوية للهيئة ، والموجه للمهندسين والفنيين في القطاعين الحكومي ، والخاص للحد من الدخلاء على المهنة من ممارسة العمل الهندسي والتقيّد بالأنظمة ، وتحقيق بيئة عمل خالية من المخالفات في القطاع الهندسي .

وأكدّ المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر أن الهيئة ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على القطاعات الهندسية لضبط مخالفي مزاولة المهن الهندسية لحماية وتنظيم المهنة .

وأوضح أن أهمية هذه الزيارات الميدانية التعريفية للمنشآت ، والقطاعات الهندسية تأتي ضمن خطط الهيئة للتعريف بأدوارها المهنية ، وخدماتها الرقمية ، وبرامجها التدريبية لتأهيل وتمكين قدرات الكوادر الهندسية بما يحقق طموحاتهم للمشاركة في بناء وتنمية الوطن .

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