المملكة المتحدة تسجّل 11,625 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دوت الخليج – وكالات سجلت المملكة المتحدة 11,625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) و 27 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,651,988 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,008.

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