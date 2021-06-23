نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إصدار جواز سفر للأطفال السعوديين والرسوم المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمثل شروط إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية أهمية كبيرة وخصوصًا للوافدين المقيمين في المملكة، إلى جانب المواطنين، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن فرصة استهراج جواز سفر لطفل رضيع سعودي أو طفل بالغ من خلال الإنترنت بخطوات سهلة، وأوضحت كم يستغرق استخراج جواز سفر للأطفال للتسهيل على المواطنين، وسوف نتعرف على طريقة تعبئة نموذج إصدار جواز سفر للأطفال تفصيليًا.

شروط إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي وفرتها إدارة الجوازات السعودية من أجل الموافقة على استخراج جواز سفر للطفل وتتمثل الشروط في:

سداد قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج جوازات السفر، والتي تختلف عن سعر تجديد الجواز السعودي عقب انتهاء الصلاحية.

ينبغي أن تكون هوية ولي أمر الطفل سارية المدة أو الإقامة.

وينبغي أن يتم إضافة الطفل إلى كروت العائلة، مع ضرورة توفير صورة شخصية له ذو خلفية بيضاء.

أن يكون ولي الأمر متواجد في الأراضي السعودية لتعبئة النموذج المطلوب لجواز السفر.

طريقة إصدار جواز سفر للأطفال السعوديين 2021

ويمكن الحصول على جواز السفر من خلال الإنترنت عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة أبشر حساب ولي الأمر.

تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور ضمن أهم شروط إصدار جواز سفر للأطفال بالمملكة.

النقر على تبويب خدمات إلكترونية، ومن ثم نقوم بالنقر على تبويب الجوازات واختيار الخدمة.

نقوم باختيار حجز موعد حتى يتم تحديد المواعيد التي تناسب ولي الأمر، من أجل الذهاب إلى إدارة الجوازات لتعبئة النموذج وتقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على الجواز.

ويمكن استخراج جواز السفر للقاصرين عن طريق ولي الأمر وذلك في حالة توفير الأوراق والوثائق المطلوبة، والتقدم رسميًا إلى مصلحة الجوازات للتأكد من موافقة الولي، أو من ينوب عنه بوكالة شرعية ورسمية صادرة من الجهات المختصة.

رسوم إصدار جواز سفر الأطفال في السعودية

وقد قامت الجوازات السعودية بتحديد قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال والتي تبلغ 300 ريال سعودي، وذلك لمن تقل أعمارهم عن 21 عام ويتم سدادها بعد أن يتم تقديم الطلب رسميًا، علمًا بأن إصدار الجواز لا يستغرق سوى بضعة أيام فقط، بعد حضور ولي الأمر أو من ينوب عنه.