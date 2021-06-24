نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بدون كفيل تويوتا راش 2021 جي ال بمبلغ 1217 ريال من عبداللطيف جميل في المقال التالي
أثبتت سيارة راش 2021 جي ال كفاءتها على الطريق في المملكة العربية السعودية. لذلك سنتحدث اليوم عن عرض تقسيط بدون كفيل لهذه السيارة الرائعة. بمبلغ شهري يصل لـ 1217 ريال سعودي. مع فترة سداد 60 شهر. وسننشر لكم ما في العرض.
تقسيط بدون كفيل راش 2021 جي ال بمبلغ 1217 ريال من عبداللطيف جميل
يمكنك الحصول على السيارة موديل راش 2021 جي ال بهذا المبلغ المذكور. وستحصل على مجموعة من المميزات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل. وذلك من خلال الفروع المختلفة المنتشرة في المملكة العربية السعودية. وستحصل على مجموعة من المميزات.
مميزات تقسيط سيارة راش تويوتا جي ال موديل 2021 من عبداللطيف جميل
- باديء ذي بدء لا توجد مصاريف إدارية على السيارة.
- يمكنك أن تدفع بداية من الإيجار الثاني فالإيجار الشهري الأول يتحمله توكيل عبداللطيف جميل، والمحتسب على أساس ستين شهر على حسب العرض.
- لا توجد دفعة أولى.
- بدون كفيل وبالتالي يمكن للعاملين في السعودية تقسيط السيارة بكل سهولة.
- معتمد من الهيئة الشرعية في البلاد.
سيارات أخرى يمكنك تقسيطها تويوتا في العرض
يوجد سيارات أخرى تحصل على نفس عرض تويوتا 2021 تقسيط على مدار ستين شهر وهي كالتالي:
- يارس سيدان 2021 واي شركات بدفعات شهرية 952 ريال سعودي.
- يارس سيدان 2021 واي 1.5 بدفعات شهرية 962 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة تويوتا يارس 2021 واي بلس 1.5 بدفعات شهرية قدرها 1011 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 1152 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطور بدفعات شهرية تصل لـ 1210 ريال سعودي.
- تقسطي سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطور فتحة سقف مطور تصل لـ 1285 ريال سعودي.
- تقسيط تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة راش 2021 استاندرد موديل السنة بدفعات شهرية تصل لـ 1140 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة راش 2021 جي ال الدفعات الشهرية 1217 ريال سعودي.
- يمكنك أيضًا تقسيط سيارة إنوفا 2021 أساسي بدفعات شهرية تصل لـ 1639 ريال سعودي.
- كما يمكنك أيضًا عمل تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 بدفعات شهرية 1867 ريال سعودي.
- وكذلك يمكنك تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي بدفعات شهرية تصل لـ 2027 ريال سعودي.
- عروض تقسيط هيونداي المجدوعي أقل من 1100 ريال سعودي بدون كفيل
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