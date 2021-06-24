تقسيط بدون كفيل تويوتا راش 2021 جي ال بمبلغ 1217 ريال من عبداللطيف جميل

أثبتت سيارة راش 2021 جي ال كفاءتها على الطريق في المملكة العربية السعودية. لذلك سنتحدث اليوم عن عرض تقسيط بدون كفيل لهذه السيارة الرائعة. بمبلغ شهري يصل لـ 1217 ريال سعودي. مع فترة سداد 60 شهر. وسننشر لكم ما في العرض.

تقسيط بدون كفيل راش 2021 جي ال بمبلغ 1217 ريال من عبداللطيف جميل

يمكنك الحصول على السيارة موديل راش 2021 جي ال بهذا المبلغ المذكور. وستحصل على مجموعة من المميزات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل. وذلك من خلال الفروع المختلفة المنتشرة في المملكة العربية السعودية. وستحصل على مجموعة من المميزات.

مميزات تقسيط سيارة راش تويوتا جي ال موديل 2021 من عبداللطيف جميل

باديء ذي بدء لا توجد مصاريف إدارية على السيارة. يمكنك أن تدفع بداية من الإيجار الثاني فالإيجار الشهري الأول يتحمله توكيل عبداللطيف جميل، والمحتسب على أساس ستين شهر على حسب العرض. لا توجد دفعة أولى. بدون كفيل وبالتالي يمكن للعاملين في السعودية تقسيط السيارة بكل سهولة. معتمد من الهيئة الشرعية في البلاد.

سيارات أخرى يمكنك تقسيطها تويوتا في العرض

يوجد سيارات أخرى تحصل على نفس عرض تويوتا 2021 تقسيط على مدار ستين شهر وهي كالتالي: