الاستعلام عن قبول طلبات الحج لموسم 1442 على رابط وزارة الحج والعمرة localhaj haj gov sa

تعاظم الاستعلام عن قبول طلب الحج موسم 1442 localhaj haj gov sa وحجز باقات الحج وذلك بعد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن موعد إعلان نتيجة قبول طلبات حج موسم 2021، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن موعد نتيجة طلبات الحج وذلك يوم الجمعة 25 يونيو الموافق 15 من ذو القعدة 1442، وذلك لمن تقدموا وقاموا بالتسجيل على رابط تسجيل المسار الإلكتروني لتأدية الفريضة هذا العام، وموسم حج هذا العام سيتم في ظروف استثنائية لحجاج الداخل فقط من مواطني المملكة والمقيمين بها من جميع الجنسيات، وذلك وفق شروط صحية وتنظيمية أعلنتها وزارة الحج والعمرة في وقت سابق

الاستعلام عن قبول طلبات الحج المسار الإلكتروني 1442 localhaj haj gov sa

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من قاموا بالتسجيل والتقديم لموسم حج هذا العام من حجاج الداخل قد بلغ عددهم ما يناهز 558 ألف مواطن ومُقيم، وحسب قاعدة البيانات الخاصة بالتسجيل لموسم حج هذا العام، فقد بلغت نسبة الذكور ما يقارب 60%، أما عن النساء اللاتي قمن بالتسجيل فقد بلغت نسبتهم حوالي 40%، هذا وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة أيضا عن موعد حجز باقات الحج، والتي سيتم فتح باب الحجز في الثانية ظهر يوم الجمعة 25 يونيو 2021، الموافق 15 ذي القعدة 1442، وسيتم إغلاق باب حجز باقات الحجر في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذو القعدة 1442.

طريقة الاستعلام عن طلب الحج موسم 1442

طبقا لمن هو مُعلن في وقت سابق على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية، حيص صرحت الوزارة بأن أعداد من سيتم قبول طلباتهم لتأدية الفريضة هذا العام، سيبلغ عددهم 60 ألف حاج من حجاج الداخل فقط، من المقيمين على الأراضي السعودية سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين، وينم الاستعلام عن نتيجة قبول طلبات الحج هذا العام من خلال رابط البوابة الإلكترونية “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل”

رابط موقع بوابة المسار الإلكتروني للاستعلام عن قبول الطلبات

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، حيث صرح بأن المفاضلة في اختيار من سيتم قبولهم ممن ستنطبق عليهم الشروط الصحية والتنظيمية ستكون الأولوية لعامل العمر “السن” وسيتم البدء لمن بلغ عمره 65 عاماً، ثم لمن بلغ عمرة 64 عاماً، أي أن عامل العمر سيكون تنازليا، ولكنه أوضح أيضا أن القبول للطلب سيكون لمن لم يقم تأدية الفريضة من قبل طوال حياته.