دوت الخليج – واس نظمت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان بالرياض اليوم, ندوة بعنوان ” الممارسة المثالية من المنظور القانوني والإجرائي” بهدف التعرف على موجبات المسؤولية التأديبية في النظام الصحي السعودي، والتصرف الصحيح عند وجود قضية على الممارس الصحي، واكتساب الطبيب كيفية التعامل مع المرضى وفق نظام الشخصية، إضافة إلى رفع مستوى العلاقة المهنية بين الطبيب والمريض.

وتحدثت المتخصصة في الإدارة الصحية والمستشفيات الدكتورة مشاعل الشهراني عن مستقبل تقديم الرعاية الصحية من خلال الاهتمام بالوقاية للارتقاء بالخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها وتحسين جودة وكفاءة الخدمات وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية.

فيما أشار خبير الإرشاد النفسي والأسري الدكتور عبدالرحمن العازمي إلى عدد من النظريات النفسية للتواصل بين البشر، وتأثير الأنماط النفسية والمسؤولية الاجتماعية على العلاقة بين الممارس الطبي والمريض.

من جانبه نوه محاضر قوانين وأخلاقيات الرعاية الصحية الدكتور عبدالهادي المزروعي بالمسؤولية المهنية للممارس الصحي، موضحًا نظام مزاولة المهن الصحية، وأركان الممارسات القانونية، والفرق بين الخطأ الطبي والمهني.

بدوره أكد رئيس الجمعية السعودية لتقويم الأسنان الدكتور محمد الحربي أن الجمعية تسعى لتقديم سلسلة من المهارات الإجرائية والمهنية، وإطلاق مجلة تقويم الأسنان، والموقع الرسمي للجمعية الذي يتيح التواصل بين أعضاء الجمعية، وذلك سعيًا منها للارتقاء بالمهنة في المملكة.

من جهته بين القاضي بالهيئة الصحية الشرعية بالرياض الشيخ فهد العتيبي, الجوانب القانونية والشرعية للقضايا الطبية من وجهة نظر القضاء بالهيئة، مشددًا على أهمية توثيق ما اتفق عليه الممارس والمريض فيما بينهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمعية السعودية لتقويم الأسنان تنظم ندوة بعنوان “الممارسة المثالية من المنظور القانوني والإجرائي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.