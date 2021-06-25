- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام رصيد بنك الراجحي ألكترونيا وبالخطوات تحديث بيانات حسابك ١٤٤٢ في المقال التالي
استعلام رصيد بنك الراجحي يقدم دائما بنك الراجحي العديد من النظم والخدمات وبذلك تفيد عملائه بصورة واضحة ويصبح بذلك مصرف الراجحي واحدا من أشهر وأنجح البنوك داخل المملكة العربية السعودية. وتعد بذلك هذه الخدمات بمثابته تأكيد لنجاح النظم المتبعة من قبل المصرف فمنها خدمة الاستعلام عن الرصيد ألكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروح البنك. ويرجع ذلك لتقدم الأنظمة الألكترونية والخدمات المميكنة في الراجحي وبالتالي يؤثر هذا بشكل إيجابي في توفير الوقت وكذلك المجهود لدى الطرفين. وهما البنك والعميل بالإضافة إلي أنه لا يكون العميل مضطرا للذهاب إلى الفرع للاستعلام والاطلاع علي حسابه في البنك ولذلك سنذكر لكم هذه الخطوات.
استعلام رصيد بنك الراجحي ألكترونيا
يقدر العميل من خلال عدة خطوات بسيطة من معرفة كشف حسابه وكذلك الاطلاع علي حسابه البنكي وهو داخل منزله. ويكون بذلك بصورة ألكترونية عبر الإنترنت بعد فتح حساب جاري بالبنك الراجحي واليكم هذه الخطوات:
- أولا يجب توصيل الجوال على شبكة الإنترنت وهي الواي فاي.
- ثانيا يبدأ بتسجيل الدخول على الموقع الألكتروني للراجحي.
- ثالثا يقوم باختيار خدمة التسجيل في خدمة الأفراد مباشر.
- رابعا يبدأ في إدخال رقم البطاقة الخاصة بماكينة الصراف الآلي.
- خامسا يقوم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة الخاصة بك.
- سادسا يضيف أخر 7 أرقام لحسابك الجاري.
- سابعا قم باختيار خدمة الجوال من المصرف الراجحي.
- أخيرا قم بكتابة رقم جوالك ولكن يشترط أن يكون رقم الجوال المسجل في مصرف الراجحي. ستصلك رسالة وذلك للتأكد من سلامة رقم الجوال الذي قمت بإدخاله.
خطوات الاستفسار عن رقم حساب الراجحي
يلجأ بعض العملاء لمعرفة رقم حسابهم الخاص في بنك راجحي ولذلك تتمكن من معرفة رقم الحساب باتباع الخطوات التالية:
- أولا عليك الذهاب إلى ماكينة بنك الراجحي قم بكتابة رقم هاتفك علي الماكينة.
- ستظهر شاشة بها بعض الاختيارات، قم باختيار تعديل العنوان.
- الآن ستظهر شاشة بها خانة لإدخال رقم جوالك مرة ثانية.
- على الفور ستصلك رسالة وذلك للتأكيد علي رقمك شاملة لرقم الحساب الخاص بك بالراجحي.
كيفية تحديث بيانات الراجحي ١٤٤٢
قم باتباع الخطوات التالية وذلك لتحديث البيانات بكل سهوله:
- ابدأ بالدخول على تطبيق مباشر الأفراد الرئيسية.
- قم بالضغط على الإعدادات موجودة أعلى اليمين الآن سجل بياناتك الحديثة.
- ابدأ بالضغط على اختيار حفظ البيانات أما في حالة تجديد تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بك، عليك بالضغط عليها وابدأ بتجديد التاريخيين الميلادي والهجري.
- أخيرا بعد الانتهاء من التحديث ستستقبل رسالة وذلك للتأكيد عبر الجوال.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام رصيد بنك الراجحي ألكترونيا وبالخطوات تحديث بيانات حسابك ١٤٤٢ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.