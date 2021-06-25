استعلام رصيد بنك الراجحي ألكترونيا وبالخطوات تحديث بيانات حسابك ١٤٤٢

استعلام رصيد بنك الراجحي يقدم دائما بنك الراجحي العديد من النظم والخدمات وبذلك تفيد عملائه بصورة واضحة ويصبح بذلك مصرف الراجحي واحدا من أشهر وأنجح البنوك داخل المملكة العربية السعودية. وتعد بذلك هذه الخدمات بمثابته تأكيد لنجاح النظم المتبعة من قبل المصرف فمنها خدمة الاستعلام عن الرصيد ألكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروح البنك. ويرجع ذلك لتقدم الأنظمة الألكترونية والخدمات المميكنة في الراجحي وبالتالي يؤثر هذا بشكل إيجابي في توفير الوقت وكذلك المجهود لدى الطرفين. وهما البنك والعميل بالإضافة إلي أنه لا يكون العميل مضطرا للذهاب إلى الفرع للاستعلام والاطلاع علي حسابه في البنك ولذلك سنذكر لكم هذه الخطوات.

استعلام رصيد بنك الراجحي ألكترونيا

يقدر العميل من خلال عدة خطوات بسيطة من معرفة كشف حسابه وكذلك الاطلاع علي حسابه البنكي وهو داخل منزله. ويكون بذلك بصورة ألكترونية عبر الإنترنت بعد فتح حساب جاري بالبنك الراجحي واليكم هذه الخطوات:

أولا يجب توصيل الجوال على شبكة الإنترنت وهي الواي فاي. ثانيا يبدأ بتسجيل الدخول على الموقع الألكتروني للراجحي. ثالثا يقوم باختيار خدمة التسجيل في خدمة الأفراد مباشر. رابعا يبدأ في إدخال رقم البطاقة الخاصة بماكينة الصراف الآلي. خامسا يقوم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة الخاصة بك. سادسا يضيف أخر 7 أرقام لحسابك الجاري. سابعا قم باختيار خدمة الجوال من المصرف الراجحي. أخيرا قم بكتابة رقم جوالك ولكن يشترط أن يكون رقم الجوال المسجل في مصرف الراجحي. ستصلك رسالة وذلك للتأكد من سلامة رقم الجوال الذي قمت بإدخاله.

خطوات الاستفسار عن رقم حساب الراجحي

يلجأ بعض العملاء لمعرفة رقم حسابهم الخاص في بنك راجحي ولذلك تتمكن من معرفة رقم الحساب باتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الذهاب إلى ماكينة بنك الراجحي قم بكتابة رقم هاتفك علي الماكينة.

ستظهر شاشة بها بعض الاختيارات، قم باختيار تعديل العنوان.

الآن ستظهر شاشة بها خانة لإدخال رقم جوالك مرة ثانية.

على الفور ستصلك رسالة وذلك للتأكيد علي رقمك شاملة لرقم الحساب الخاص بك بالراجحي.

كيفية تحديث بيانات الراجحي ١٤٤٢

قم باتباع الخطوات التالية وذلك لتحديث البيانات بكل سهوله: