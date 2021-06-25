كم باقي على الدعم السكني وما هي طريقة التسجيل في الدعم السكني

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عمر شويل - جدة كم باقي على الدعم السكني 1442 لهذا الشهر؛ حيث يتساءل العديد من المستفيدين من الدعم الشهري عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، الدعم السكني هو أحد البرامج المقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عام 2017؛ وذلك بهدف توفير المسكن للمواطنين السعوديين، وتحسين مستوى المعيشة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد حدد صندوق التنمية العقارية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في الدعم السكني.

كم باقي على الدعم السكني

يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، كذلك هناك سؤال يتبادر إلى أذهان البعض وهو كم باقي على الدعم السكني، لذلك حدد صندوق التنمية العقارية موعد ثابت ومحدد لإيداع الدعم السكني من كل شهر؛ حيث تم تحديد اليوم الرابع والعشرين من نهاية كل شهر ميلادي كموعد ثابت لصرف الدعم السكني؛ وذلك ليتم إيداع الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري، ولكن قد يحدث ويصادف تاريخ الصرف يوم العطلة الأسبوعية، وفي هذه الحالة يتم تأجيل موعد صرف الدعم السكني.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

أتاح صندوق التنمية العقارية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني التسجيل في الدعم السكني، والاستفادة بأشكال الدعم السكني المقدمة، لذلك نقدم فيما يلي طريقة التسجيل في الدعم السكني:

فتح رابط برنامج سكني الرسمي. النقر على أيقونة تسجيل الدخول برنامج سكني. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. النقر على زر تحقق. العمل على إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. تأكيد كلمة المرور والنقر على زر تسجيل. النقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام. التأكد من صحة البيانات المسجلة وكذلك بيانات العائلة. العلم على إدخال بيانات دقيقة وصحيحة عن المسكن الحالي. النقر على زر استحقاق.

شروط الدعم السكنِي

حددت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع المواطن الاستفادة من الدعم السكني الشهري، وهي:

الجنسية السعودية.

الإقامة داخل المملكة العربية السعودية مع باقي أفراد الأسرة وقت التقديم وحين الاستلام.

السن لا يقل عن 25 عام.

المتقدم بطلب التسجيل في الدعم السكني يكون رب الأسرة سواء الزوج أو الأب، والزوجة أو الأم التي تعول أبناءها كالمطلقة أو الأرملة “بشرط مرور عامان على تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج”، والإخوة الذين توفي عنهم والديهم.

ألا يكون سبق وحصل المتقدم أو أحد أفراد أسرته على الدعم السكن، أو مسكن حكومي بصفة عامة.

الحالة المادية المتدنية التي لا تمكن المتقدم من شراء مسكن خاص.

في النهاية نكون قدمنا إجابة وافية على تساءل كم باقي على موعد صرف الدعم السكني، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في الدعم السكني، وشروط استحقاق الدعم السكني.