نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الإختبار التحصيلي 1442 برقم الهوية عبر موقع قياس السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الاختبار التحصيلي 1442 برقم الهوية، الاختبار التحصيلي هو اختبار يتم تحت إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، يهدف إلى قياس مدى إلمام الطالب بالمعلومات الدراسية بعد إتمام المراحل التعليمية المختلفة، وبما أن الثانوية العامة هي آخر المراحل التعليمية العامة التي يمتحن بها الطالب، فإنه يخضع إلى اختبار تحصيلي في مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، كما يتم اختبار الطلاب الآخرين في التخصصات النظرية لقياس المفاهيم التي استوعبها الطلاب، وكم المعلومات الحاصل عليها خلال الثلاث سنوات المنقضية، على أن تكون أكثر الأسئلة من مناهج الطلاب بالصف الثالث، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على نتائج الاختبار التحصيلي 2021.

نتائج الإختبار التحصيلي 1442

بعد أن أجرى الطلاب والطالبات هذا الاختبار وفي إطار ترقب نتائج الطلاب في هذه الفترة فإن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنه من المقرر إعلان النتائج الخاصة بالطلاب من خلال منصة قياس في موعد أقصاه 11 يوليو 2021.

حيث يترقب العديد من الطلاب بالمملكة السعودية نتائج الإختبارات التحصيلية، وخاصة مع بدء التقديم في الجامعات والكليات بالمملكة ، حيث أن نتائج التحصيلي من أساسيات الوصول للكلية المرغوب فيها، وذلك بدرجة نتائج التحصيلي الحاصل عليها الطالب، حيث أعلنت هيئة التقويم والتدريب عن قرب الإنتهاء من أعمال التصحيح وسوف ترفع درجات التحصيلي عبر موقع قياس فور الإنتهاء من التصحيح، حيث أكدت الهيئة عن أن نتائج الإختبار التحصيلي سوف تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي

يجب على الطالب إنشاء حساب إذا كان لا يملك حساب عبر منصة قياس، ثم يتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على بوابة موقع قياس.

أدخل الرقم المدني وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بتظليل علامة صح على جملة “أنا لست روبوت”.

تسجيل الدخول إلى المنصة الالكترونية.

سيظهر على الصفحة العديد من الخيارات قم باختيار نتائج قياس تحصيلي 1442.

ستجد في نهاية الصفحة “التالي” قم بالضغط عليها.

قم بالضغط على “موافق” لاستكمال التسجيل.

مراجعة كافة البيانات المدخلة.

سنوافي حضراتكم بكل جديد، وسوف نذكر لحضراتكم موعد نتائج الفترة الثانية من نتائج التحصيلي المقرر إعلانها أول يوليو القادم 2021 .