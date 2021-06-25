رابط موقع وزارة الحج والعمرة وخطوات الاستعلام عن نتائج الحج عبر haj.gov.sa

رابط موقع وزارة الحج، لقد تم صباح اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو/ جوان 2021، والذي يوافق 15 ذو القعدة 1442 هـ الاعلان عن نتائج الحج، لذلك قد تزايد البحث بشكل كبير عن رابط موقع وزارة الحج ليتمكن جميع المواطنين المتقدمين للحج هذا العام بالتعرف ما إذا تم قبوله أم لا، حيث أن هناك ألف حاج فقط سيتم قبولهم ضمن العدد الهائل الذي تقدم للحج هذا العام، لكن قد جاء العدد المسموح ألف حاج فقط بناءًا على قرارات الحكومة السعودية ووزارة الحج حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين الحجاج، وهناك بعض الشروط التي تم الإعلان عنها والتي يجب ان تتوافر في جميع المتقدمين واختيار الأكثر توافرًا للشروط بالمتقدمين، وقد تم الاعلان انه يجب على جميع المتقدمين أن يقوموا بالاستعلام ليتعرفوا إذا كانو ضمن آلاف حاج المقبولين ام لا.

رابط موقع وزارة الحج

لقد تم الإعلان عبر رابط موقع وزارة الحج اثناء التقديم في الأسبوعين الماضيين والتي يجب توافرها، اهمها ان يكون المتقدم من المقيمين أو مواطنين المملكة العربية السعودية، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و65 عام بشرط على ان يكون المتقدم ليس لديه اي نوع من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن يكون المتقدم حاصل على لقاح فيروس كورونا ومعه المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، ومن ضمن جميع المتقدمين قد تم اختيار ألف حاج وحاجة فقط داخل المملكة، وذلك الإجراء تجنبًا لتفشي فيروس كورونا بين أحد من الحجاج.

الدخول إلى رابط موقع وزارة الحج