نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن اليوم عن أسماء المرشحين لأداء الفريضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة تفصح اليوم عن نتائج الفرز، وأسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك بعد أن أغلقت الساعة العاشرة مساء أمس باب التسجيل في المسار الإلكتروني، وعلاوة على ذلك استقبل المسار الإلكتروني أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين بالمملكة، سوف نتعرف على التفاصيل الكاملة في هذا المقال، لذلك تابع معنا.

أسماء المرشحين وزارة الحج والعمرة 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 نتائج الفرز، حيث أعلنت عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وجاءت الإحصاءات الأولية كالتالي:

أولاً وصل عدد المسجلين لأداء الفريضة لهذا العام 558270 حاجاً.

وصل عدد المسجلين لأداء الفريضة لهذا العام 558270 حاجاً. أيضاً تمثل نسبة الذكور حوالي 59%، والإناث حوالي 41% من المواطنين والمقيمين في المملكة.

تمثل نسبة الذكور حوالي 59%، والإناث حوالي 41% من المواطنين والمقيمين في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك بلغت نسبة المسجلين من الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً حوالي 38%.

بلغت نسبة المسجلين من الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً حوالي 38%. بينما الفئة العمرية بين 21 و30 عاماً تمثل حوالي 26%.

الفئة العمرية بين 21 و30 عاماً تمثل حوالي 26%. تمثل الفئة العمرية فوق الستين حوالي 2%، والفئة ما تحت العشرين حوالي 3%.

ضوابط الحج 1442

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يلزم اتباعها حتى يتمكن المواطنين من أداء فريضة الحج، نظراً للتطورات الحادثة في فيروس كورونا حددت ضوابط عديدة ومعايير صحية يجب الالتزام بها على سبيل المثال:

أولاً أن يكون المرشحين لأداء الفريضة بحالة صحية جيدة، ولا توجد أي شكوى بمرض من الأمراض المزمنة. وأيضاً كانت قد اقتصرت التسجيل على المواطنين والمقيمين بالمملكة فقط. وبالإضافة إلى ذلك شددت أن يكون مؤدي فريضة الحج هذا العام من الفئة العمرية من 18 إلى 65، وأيضاً أن يكونوا حاصلين على اللقاح. وعلاوة على ذلك أكدت أن يكون المحصن قد أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصن ومتعافي من الإصابة.

لكي يمكنك الاستعلام عن نتائج المرشحين لأداء مناسك الحج لهذا العام بالخطوات الكاملة، تابع معنا.

وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية

تقدم وزارة الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العديد من الخدمات الإلكترونية، لذلك يمكنك الاستعلام عن نتائج وأسماء المرشحين لأداء الفريضة هذا العام من خلال المسار الإلكتروني كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة المسار الإلكتروني.

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة المسار الإلكتروني. ثم الضغط على أيقونة “الاستعلام عن طلب الحج”.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن طلب الحج”. وبالإضافة إلى ذلك قم بإدخال البيانات التالية:

رقم الهوية للمواطنين. رقم الإقامة للمقيمين، إليك الاستعلام عن وافد برقم الإقامة. رمز التحقق.