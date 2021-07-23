نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوام بعد إجازة عيد الأضحى 1442 للدوائر الحكومية والبنوك وسوق المال والمحاكم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك السعودية والدوائر الحكومية والوزارات وأسواق المال والقطاع الحكومي والقطاع الخاص من الموضوعات الهامة التي تشغل بال جميع فئات المجتمع السعودي، وسنتناول من خلال هذا التقرير متى يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية والخاصة وقطاع البنوك وسوق المال السعودي بعد عيد الأضحى، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول موعد عودة الدوام ، ويذكر أن إجازة عيد الأضحى قد امتدت بكافة القطاعات لأيام عديدة، حيث بدأت إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام يوم الخميس 5 من ذي الحجة 1442، وهو الموافق يوم 15 من يوليو 2021، وحسب وزارة الموارد البشرية، يبدأ الدوام والعودة للعمل يوم الأحد 15 ذي الحجة 1442، وذلك بجميع قطاعات الدولة، وبذلك تكون إجازة عيد الأضحى قد امتدت لمدة 10 أيام كاملة، ولكن وزارة الموارد البشرية قد وضعت شروط وضوابط للعودة للعمل وبداية دوامهم بمحل عملهم.

موعد بداية الدوام بعد إجازة عيد الأضحى 1442 للدوائر الحكومية والبنوك

شروط وزارة الموارد البشرية للعودة للدوام بعد إجازة عيد الأضحى 1442

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت شروط وضوابط لعودة الموظفين وحضورهم لقطاعات العمل بالقطاعات الحكومية، ومن بين تلك الشروط الواجبة واللازمة للعودة للدوام بمقرات العمل بعد الإجازة ما يلي:

الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك حتي يكون العودة للعمل بشكل أمن وصحي.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

شرط ارتداء الكمامات لا يزال قائم للعاملين بكافة قطاعات العمل.

الالتزام بإجراءات التعقيم المتبعة سابقاً لمكافحة انتشار الجائحة.

موعد تطبيق القرار الإلزامي بالحصول على لقاح كورونا للعاملين بالمقرات الحكومية

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية قد أصدرت تعميم وقرار رسمي بخصوص التواجد في المقرات الحكومية سواء للعاملين أو طالبي خدمات تلك المقرات، حيث يعتبر شرط الحصول على لقاح كورونا من أهم تل الشروط، وكذلك سيتم حظر من لم يحصل على اللقاح من دخول تلك المقرات، ويشمل ذلك الحظر أيضا من لم يحصل على الجرعة الثانية من اللقاح،هذا وتبذل وزارة الصحة جهود مضنية في عملية تلقيح مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، وأعلن مصدر مسئول بارة الصحة بالمملكة أن المراكز الصبية المنوط بها تلقيح وتطعيم المواطنين والمقيمين تقوم باستقبال ما يقرب من 400 ألف شخص يوميا لتلقي اللقاح، سواء لقاح فايزر أو لقاح أسترازينكا.

متى يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى

أعلنت كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وسوق المال، العودة للعمل والدوام في المواعيد المُحددة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يكون العودة للدوام يوم الأحد 15 ذي الجدة 1442.

موعد أول يوم دوام بالقطاع الخاص

من المُقرر عودة معظم العاملين بالقطاع الخاص لأعمالهم ودوامهم بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي شملت تبادل التهنئة بين العائلات والأسر، فقد تقرر يوم اليوم السبت 14 ذو القعدة 1442، الموافق 14 يوليو 2021، إلا أن بعض المؤسسات وأصحاب الأعمال الخاصة قد أعلنوا عن عودة الدوام بمؤسساتهم ومشاريعهم يوم الأحد 15 ذو لحجة 1442، الموافق 25 يوليو 2021، حيث أن الدوام بالقطاع الخاص يتم العودة للدوام فيه حسب رغبة صاحب العمل أو حاجة العمل.

إجازة عيد الأضحى 1442-2021 للمحاكم السعودية

من المُقرر أن يبدأ الدوام والعودة للعمل بالمحاكم السعودية يوم الأحد 15 ذي الحجة 1442، الموافق يوم 25 يوليو 2021، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشريّة بخصوص عودة الدوام لكافة مؤسّسات القطاع الحكوميّ لعيد الأضحى.