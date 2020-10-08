Adobe تطلق أداة لفضح الصور المعدلة بالفوتوشوب

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سواءا قمت بتعديل صورة بالفوتوشوب أو بأي برنامج آخر من البرامج التابعة لشركة أدوبي ، فإنه لم يعد بإمكانك اليوم أن تقنع اي شخص بأن الصورة التي قمت بتعديلها حقيقية ، لأن شركة Adobe قررت أن تقف عائقا بينك و بين تحقيق ذلك .
بما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستغلون برنامج فوتوشوب في تزييف الحقائق و التلاعب بالصور و خاصة صور الاشخاص .
و بما أن هناك الكثير من التساؤلات التي يتم طرحها حول الصور اذا ما كانت حقيقية أم لا بعد نشرها .
فإن شركة Adobe قررت طرح برنامج جديد مهمته الوحيدة هي الكشف عن الصور المزيفة و هو برنامج يدعى Scripting Photoshop ، و الميزة في هذا البرنامج الجديد أنه يكشف لك بالضبط الأماكن التي تم تعديلها في الصورة .
البرنامج الجديد لشركة ادوبي يعتمد في اداء عمله على الذكاء الصناعي و هو الشيء الذي اصبحت شركة ادوبي تهتم به بشكل كبير الى جانب شركات اخرى .
و قد بدأت شركة ادوبي مشروعها الجديد في وقت سابق مع بداية حملة ترامب التي ترشح فيها لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تعرض هذا الأخير للكثير من الصور المزيفة مما جعل ادوبي تعمل على تطوير برنامجها الجديد .
و من المتوقع ان يتم اطلاق البرنامج للعامة قريبا ، مع العلم ان البرنامج يمكنه تحديد الصور المزيفة و الكشف عنها بنسبة تصل الى 99 في المئة ، مما يعني أن كفاءته عالية جدا .
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