كيف تحول حسابك الشخصي على تطبيق تيك توك الي حساب احترافي ( حساب أعمال )

تيك توك هو تطبيق يمكّن مستخدميه من دمج فيديواتهم مع مقاطع صوتية للحصول على فيديوات ممتعة و تجربة فريدة من نوعها مقارنة ببقيّة تطبيقات التواصل الاجتماعي.

قامت تيك توك مؤخرًا باطلاق ميزة جديدة و هي ميزة الحسابات الاحترافية أو حساب الأعمال ( Tik Tok Pro). و هي ميزة مجّانية تمكنك من مشاهدة بيانات و أرقام و احصائيات غير متوفّرة في الحسابت العاديّة مثل الأيّام و الأوقات التي جمعت فيها فيديواتك أكثر عدد من المشاهدات أو التفاعلات…

تعتبر هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يريدون تطوير حسابتهم تيك توك عن طريق تحليل الفيديوات التي تم نشرها و التدقيق في أكثر الفيديوات التي تلاقي رواجًا لدى متابيعم للتركيز على هذا النوع من المحتوى… كما انّها تمكنك أيظًا من الحصول على ميزات أكثر اذا كنت تريد القيام بحملات اعلانيّة لحسابك تيك توك.

اذا كنت مهتم بتطوير حسابك على التطبيق تابع هذه الخطوات لتحويل حسابك من حساب عادي الى حساب احترافي.

كيف تحول حسابك الشخصي على تطبيق تيك توك الي حساب احترافي

أولاً توجّه للتطبيق و قم بالدخول الى بروفايلك. ثمّ قم بالضغط على زر الخيارات.

الان قم بالضغط على خيار “Manage my account”.

سوف تجد أسفل الشاشة باللون الأزرق خيار “Switch to Pro account”. قم بالضغط على هذا الخيار ثم على الزر “Continue” لتأكيد خيارك.

الان قم باختيار التصنيف الذي يتماشى مع حسابك تيك توك ثم اضغط على الزر Next.

أخيرًا قم باختيار الجنس ثم اضغط على الزر Done.

سوف يظهر الان قسم التحليلات أو الاحصائيات في قائمة الخيارات. قم بالضغط على الزر ” Analytics”.

الان أصبح بامكانك متابعة أرقام و احصائيات حسابك الاحترافي.