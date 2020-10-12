تصفح الأنترنت المظلم بإحترافية مع هذه المواقع

لا شك بأنك سمعت عن الأنترنت المظلم من قبل أو ما يعرف بالدارك ويب ، و هو عبارة عن شبكة عميقة في الأنترنت لا يمكن الوصول اليها بسهولة ، بل إن هناك خطوات عليك اتباعها للقيام بذلك .
و أول هذه الخطوات هي تحميل متصفح يدعى تور Tor ، و هو متصفح متاح لأجهزة الحواسيب و أيضا متاح للهواتف الذكية ، بحيث يمكن من خلاله تصفح الانترنت المظلم و الولوج الى المواقع الموجودة عليه .
و رغم أن الانترنت المظلم هو في الاساس شبكة تحتوي على مختلف الأشياء الغير قانونية للأسف ، و لكن في الجهة الاخرى ما لا تعلمه ان الانترنت المظلم يحتوي ايضا على مواقع اخبارية مميزة تنشر بدون قيود الاخبار و الحقائق بدون الخوف من احد .
و من أجل تصفح الانترنت المظلم فإلى جانب متصفح تور ، انت بحاجة ايضا إلى روابط المواقع التي ترغب في زيارتها ، و سوف نشارك معك في هذا الموضوع 3 مواقع تساعدك بالحصول على روابط مواقع مختلفة حسب ما تبحث عنه .
ملاحظة : جميع الروابط التي سوف نشاركها معك لن تعمل معك على متصفح جوجل كروم او فايرفوكس و غيرهم ، بل تعمل فقط على متصفح Tor .
1 . موقع The hidden wiki
أول موقع معنا هو The hidden wiki و هو يحتوي على كل ما تبحث عنه تقريبا ، حيث يزودك بجميع الروابط حول اي موقع في اي مجال اخباري او غيره .
طريقة استعماله بسيطة ، حيث ما عليك سوى نسخ الرابط ادناه و لصقه في متصفح تور ليتم الانتقال بك الى صفحة الموقع كي تبحث عن ما تريده .
2 . موقع Duckduckgo
موقع Duckduckgo هو عبارة عن محرك بحث شهير موجود على الأنترنت العادي ، و متاح أيضا على الأنترنت المظلم ، بحيث يمكن من خلاله البحث عن أي شيء تريده في الدارك نت .
3 . منتدى Hidden answers
آخر موقع معنا هو Hidden answers و هو عبارة عن منتدى يتم من خلاله تبادل روابط المواقع و القصص و الاخبار و كل شيء له علاقة بالدارك نت او الانترنت المظلم ، و للولوج اليه ايضا تحتاج ان تتوفر على متصفح تور .
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