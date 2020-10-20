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عمر شويل - جدة خطوات تغيير حجم الخط على واتس اب للحفاظ على راحة العين، يعتبر تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات التي يتم الفيسبوك سهولة استخدامه بين الجميع، ويتضمن على الكثير من المميزات وسهل الاستخدام ويسهل التواصل مع الأصدقاء ومتابعة العمل ولكن في بعض الأحيان يشعر البعض بالتعب الشديد في العينين عند التدقيق في الواتساب بسبب الخطوط الدقيقة، وبالتالي يعاني الكثير من وجود صداع شديد أو ضعف في البصل حيث يمكنك تغيير حجم الخط من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك تنفيذها على تطبيق واتساب.

خطوات تغيير الخط على واتساب

اولا يتم فتح تطبيق واتساب والضغط على الخيارات More options ثم تقوم باختيار النقاط الثلاث الموجودة على الجانب الأيمن من الأعلى وتقوم بتقديم بالتحديد الإعدادات Settings ثم تقوم باختيار الدردشات Chats و تحدد حجم الخط Font size الذي يناسبك سواء كان صغير متوسط أو كبير.

تنسيق رسائل الواتساب

يمكن لجميع مستخدمي الواتساب تنسيق الرسائل من خلال عمل تحرير على النص من داخل النساء لو اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالاتي: