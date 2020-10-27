افضل العاب الانترنت اون لاين

هل يمكن الجزم بأفضل مجموعة ألعاب تم إنتاجها للمنصات المختلفة؟ فهناك الكثير من مواقع التقييم المتنوعة وكل موقع من هذه المواقع يعتمد على معايير مختلفة لتقييم الألعاب. وعليه، ارتأينا أنه من الأفضل أن نجمع تقييمات المواقع المختلفة لكل لعبة من افضل العاب اون لاين.

وفيما يلي، سوف نورد لكم قائمة بأفضل 10 العاب اون لاين تم إطلاقها في العقدين الأخيرين. مع شرح بسيط لكيفية عمل كل لعبة من هذه الألعاب:

افضل العاب اون لاين

1. God of War

تم إطلاق هذه اللعبة لمنصات البلايستيشن المختلفة. وقد حصلت هذه اللعبة على واحدة من أفضل التقييمات التي منحها المستخدمين للعبة فيديو.

تدور اللعبة حول نفي آله الحرب من السماء. لم يصبح آله الحرب هذا آلهاً بعد، ولن يستطيع أن يخوض حربه المعتادة ضد الآلهة. ولكنه بصدد خوض حرب أكبر بين أقرانه من البشر.

يعيش "كراتوس" في جزيرة منعزلة، ملآنة بالبشر والوحوش التي يجب عليه أن يحاربها كي ينجو هو وأبنه. ربما سيتعلم أخيراً أن يتحكم في غضبه الذي ظل ملازماً له طيلة فترة بقاءه آلهاً.

اللعبة معروضة للجمهور مقابل سعر جيد نسبياً، تكلفة شراء هذه اللعبة ستكون 20 دولار أمريكي.

2. Final Fantasy 4

سلسلة من أكثر سلاسل الألعاب تفضيلاً لدى قاعدة عريضة من اللاعبين. الأمر المميز في هذه السلسلة أنها متوفرة عبر عدة أجهزة مثل جهاز البلايستشين وIOS والاندرويد والكمبيوتر المكتبي وبلايستيشن 4.

تدور اللعبة في أجواء خيالية قديمة. يجب على اللاعب أن يتفاعل مع البيئة المحيطة به والتي تتكون عادة ما منازل أو قصور قديمة. يقابل اللاعب في اللعبة عدة وحوش كما يمكنه استخدام عدة مركبات للتنقل.

وفي هذا الجزء، تم تطوير خاصية الذكاء الاصطناعي بعض الشيء. مما يتيح للاعب اختبار عدة سيناريوهات مختلفة تبعاً لاختياراته في اللعبة.

تتوفر هذه اللعبة عبر أنظمة Playstation وPlaystation 4، كما تتوافر للكمبيوتر المكتبي التقليدي، بالإضافة إلى إطلاق نسخ جوال متوافقة مع أنظمة اندرويد وIOS.

سعر اللعبة: 25 دولار أمريكي.

استمتع بأفضل العاب مجانية.

3. The last of us

ربما لا يوجد وقت أفضل للعب هذه اللعبة أكثر من الآن! فهذه اللعبة تدور حول قصة مثيرة للغاية. وهو أن وباء لعين ضرب الأرض وقضى على الكثير من البشر. وأصبح الناجين مقاتلين من أجل الطعام أو الأسلحة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يدفع أحدهم مبلغاً من المال لأحد الجنود السابقين "جويل" من أجل أن يخرج ابنته من الحجز العسكري صعب الاختراق. يبدو الأمر مثيراً عند هذا الحد، لكن المثير أكثر هو أن المهمة ستتعقد شيئاً فشيئاً، وما كان يُعد مهمة سهلة نسبياً، أصبح رحلة طويلة ملآنة بالعقبات التي يجب على الجندي التغلّب عليها.

تتوفر هذه اللعبة عبر منصات بلايستيشن 3، وبلايستشين 4.

سعر اللعبة: 17 دولار أمريكي.

4. Grand theft auto: San Andreas

من الصعب أن تكون من أحد محبي الألعاب ولم تستمتع بلعب هذه اللعبة مرة واحدة على الأقل. سلسلة GTA الشهيرة وواحدة من أفضل إصداراتها. تدور القصة حول البطل "كارل جونسون" الذي ترك مدينة "سان اندرياس" هرباً من العصابات والفساد والمخدرات، يضطر للعودة مرة أخرى.

وحينما يعود بطلنا إلى منشأه، يجد والدته قد تم قتلها، وعائلته أصبحت مفككة، كل هذا في ظل تزايد وتعاظم أجواء الفساد التي تحيط بالمدينة من كل ناحية. ماذا سيفعل بطلنا؟! رحلة طويلة سوف يضطر البطل أن يفعل فيها بعض الممنوعات والأفعال السيئة حتى يضمن إنقاذ عائلته. وفي النهاية سيضطر البطل للعب مع العصابات بنفس سلاحهم وهو العنف!

تتوفر هذه اللعبة على عدد كبير من المنصات وهي البلايستشين 2 و3، وأنظمة تشغيل الجوال IOS واندرويد بالإضافة إلى عائلة Xbox 360 وXbox . كما تتوافر أيضاً على جهاز الكمبيوتر المكتبي التقليدي وجهاز Mac من إنتاج شركة Apple.

سعر اللعبة: 19 دولار أمريكي.

5. Batman: Arkham City

باتمان شخصية خيالية اخترعها أحد رسامي الكاريكتير الأمريكيين. ثم تم تسويق الشخصية على نطاق عالمي. ساعد في ذلك بالطبع الإنتاج السينمائي المميز الذي ظهرت به الشخصية في سلسلة باتمان الطويلة.

وفي البداية، كانت ألعاب هذا البطل الخارق تحاول محاكاة القصة الأساسية، لكن كان ما يعيبها بعض الشيء تأخر الرسوم المتحركة عن مواكبة الألعاب الأخرى المميزة. كل هذا تغير كلياً في هذا الجزء من سلسلة ألعاب البطل الخارق.

يأتي هذا الجزء من اللعبة برسوم متحركة مميزة، وقصة مشوقة ومثيرة. يضطر البطل الخارق باتمان في هذا الجزء محاربة تجمّع الأشرار الذين اتفقوا على القضاء عليه، وتحصّنوا في حصنهم بترسانة أسلحة وعدد وافر من رجال العصابات.

هذه اللعبة متوفرة على عدة منصات أهمها منصة Xbox 360 وأجهزة بلايستيشن 3 و4، وجهاز Xbox 1 وجهاز Mac وجهاز Wii U وجهاز الكمبيوتر المكتبي التقليدي.

سعر اللعبة: 20 دولار أمريكي.