نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. طلبات شراء كبيرة لجهاز PlayStation 5 خلال 12 ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جهاز PlayStation 5 الخليف المنتظر لجهاز بلايستيشن 4، خلال الشهر القادم يصل إلى الأسواق العالمية، مع تحديثات كبيرة في قدرات وإمكانيات الجهاز، دفعت العديد من المتابعين لمجال الألعاب الألكترونية إلى انتظار الجهاز بشغف منقطع النظير، وقد أعلنت شركة Sony اليابانية إتاحة حجز جهاز بلاي ستيشن 5 بصورة مسبقة، ونجحت سوني في تسويق الجهاز قبل أجازة عيد الميلاد الكيرسماس، وفتحت باب الحجز المسبق للجهاز.

معدل طلبات كبيرة على جهاز PlayStation 5

أعلن رئيس قسم الألعاب في شركة سوني أنه تم استقبال معدل طلبات كبير جدا من أجل أمتلاك منصة الألعاب الجديدة PlayStation 5، وذلك الأمر تم من خلال طلبا الحجز المسبق العالمي، كما صرح السيد جيم رايان والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment في أحد المقابلات له أن الشركة حققت إنجاز كبير بحجم مبيعات مهول لجهازها الجديد بلايستيشن 5 خلال أول 12 ساعة بالولايات المتحدة الأمريكية فقط، وأن عدد الأجهزة التي تم حجزها خلال تلك الساعات القليلة يفوق حجم مبيعات بلايستيشن 4 خلال أول 12 أسبوع الأولى من طرح سوني له.

شركة سوني تطور ألعاب بلايستيشن 5

تدفع شركة سوني اليابانية سوق الألعاب بصورة كبيرة إلى التطوير والتحديث، فمن جانبها تحدث منصة الألعاب الألكترونية الخاصة بها PlayStation، وفي المقابل تحاول مع الشركات المسيطرة على سوق الألعاب من أجل تحديث نسخها للتتوافق مع الجهاز الجديد، وذلك من أجل تقديم تجربة لعب مختلفة مع قدرات بلايستيشن 5 الجبارة في مجال الرسومات والصوت وأذرعة التحكم الجديدة.

كل هذا التطوير من قبل شركة سوني من أجل دفع المالكين لأجهزتها القديمة مثل PlayStation 4 أو PlayStation 3 أو الأجهزة الأقدم لترقية أجهزته لتعمل مع الجهاز الجديد، كما تهدف سوني إلى منافسة أجهزة الألعاب الأخرى الشهيرة خاصة منة Xbox Series X من قبل شركة مايكروسوفت الأمريكية، لذلك أنشأت سوني مجموعة من الاستوديوهات الداخلية التي تنتج مجموعة من الألعاب الحصرية الخاصة بجهازها الجديد PlayStaion 5، ومن أبرز تلك الألعاب لعبة Ghost of Tsushima ولعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales، كما توفر منصة بلايستيشن 5 الجديدة أكثر من 4000 لعبة قديمة وجديدة.