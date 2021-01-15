نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استرجاع رسائل واتساب المحذوفة لقراءة المحادثات ومعرفة الصور التي تم حذفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة استرجاع الرسائل المحذوفة من الواتساب سهل الآن، حيث أن تطبيق الواتساب واحد من أهم وأفضل التطبيقات الموجودة، والتي يقوم باستخدامها يوميا ملايين من الأشخاص حول العالم، حيث أنه يتميز بمميزات كثيرة تجعله واحد من أفضلهم، ونستعرض تفصيلاً طريقة استرجاع الرسائل والصور المحذوفة من الواتساب كما أن الواتس اب سريع الاستخدام ولا يحتاج لوقت طويل في تحميله أو استخدامه، وهو أيضا يعمل مجانا ويناسب جميع الفئات العمرية، وهو يعد تطبيق خاص بالمحادثات بين الأشخاص وبعضهم، يمكن لأي شخص أن يتواصل مع شخص آخر في أي مكان في العالم من خلال رقم الهاتف الخاص به، ويرسل له رسائل، صور، أو فيديوهات.

تفعيل النسخ الاحتياطي لاسترجاع الرسائل والصور المحذوفة من الواتساب

يتواصل ملايين من الأشخاص يوميا مع بعضهم البعض من خلال تطبيق الواتساب، حيث أنه من أكثر التطبيقات استخداما لما له من مميزات وسهولة في الاستخدام، يقوم الناس بالتواصل من خلال رقم الهاتف وإرسال رسائل إلى بعضهم البعض, ويشاركون بعضهم الصور والأغاني والفيديوهات الخاصة، كما أنه آمن في الاستخدام لذلك يلجأ له الكثير دون خوف، ومتاح مجانا يمكن تنزيله بسهولة من خلال متجر جوجل بلاي، كما أنه في بعض الحالات يمكن أن يقوم الشخص باسترجاع هذه الرسائل والصور المحذوفة في حالة حذفها, ويمكن ذلك من خلال:

أولا قم بالدخول على تطبيق الواتساب.

ثم قم بالدخول على الإعدادات الموجودة في تطبيق الواتساب.

اختر النسخ الاحتياطي.

ثم قم بالدخول على Googel driveوقم بتفعيل النسخ الاحتياطي.

تظهر لك مجموعة من الاختيارات قم باختيار المدة التي تريد أن تقوم بعمل نسخ احتياطي لها يومية، أسبوعية، أو شهرية.

طريقة استرجاع رسائل واتساب المحذوفة

قم بحذف الواتساب من على الهاتف الخاص بك وقم بتنزيله مرة أخرى.

بعد تنزيله قم بفتحه وكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

ستظهر لك كلمة إعادة الرسائل من النسخ قم بالضغط عليها.

ويمكن استرجاع الرسائل من خلال الدخول على الملفات على الهاتف، والدخول على ملف Whatsapp الموجود بين الملفات.

تظهر لك مجموعة من الملفات من بينهم ملف Database قم بالدخول عليه لأنه هو التي يحتوى على جميع النسخ الاحتياطي.

قم باختيار db.crypt12 وقم بإعادة اسمه.

عد ذلك قم بحذف الواتساب وتنزيله من جديد واختر إعادة الرسائل المحذوفة.

كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الواتساب

يشارك الناس بعضهم البعض الصور الخاصة بهم، أو صور شخصية تتعلق بهم، نظرا لأن الواتساب آمن ولا يمكن لأحد أن يخترقه بسهولة، لذلك يشاركوا بعضهم البعض الصور والفيديوهات، حيث أنه يعمل بسهولة ويمكن من خلال أن ترسل أى ملف أو صور ولا تحتاج لوقت طويل في تحميلها، كما أن هذه الصور والملفات تقوم بالتنزيل على الهاتف الخاص بك فيمكن الاحتفاظ بها، ولكنه في بعض الأوقات يمكن أن تحذف هذه الصور, يمكن من خلال بعض الخطوات استرجاعها بسهولة وهى من خلال التالي:

قم بالدخول على صور جوجل.

اختر الإعدادات ومنها قم باختيار سلة المهملات، ستظهر لك كافة الصور المحذوفة منذ شهرين.

قم باختيار الصور التي تريد استرجاعها والضغط عليها لاستعادتها.

ويمكن من خلال ربط جهاز كمبيوتر ببطاقة ذاكرة الهاتف، لتقوم بتحميل الصور عليها واسترجاعها من خلال أحد البرامج المخصصة للصور.

ملاحظة استرجاع الصور المحذوفة