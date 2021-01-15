نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حماية رسائل تطبيق signal بكلمة سر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حماية رسائل تطبيق signal بكلمة سر، كل من يستخدم تطبيق الرسائل المعروف signal يبحث عن طريقة من أجل إضافة الأمان لحماية الرسائل عن طريقة اضافة كلمة مرور للتطبيق ذاته وبجانب كلمة السر الخاصة بغلق الشاشة الرئيسية ومن خلال السطور التالية سوف نوضح طريقة سهلة يمكن اجراءها بيسر.

طريقة انشاء كلمةسر لتطبيق الرسائل signal

حتي تتمكن من انشاء كلمة مرور لتطبيق signal عليك اتباع الخطوات التي نقدمها في السطور التالية.

أولًا يتم فتح تطبيق signal الموجود على الجوال الذكي سوء كان يعمل بنظام اندرويد أو نظام ios.

يتم الضغط على صورة الملف الشخص في الجانب الأيسر من الأعلى.

في حالة عدم وجود صورة شخصية سوف تجد الحروف الأولي من اسم المستخدم.

اضغط على كلمة الخصوصيه privacy من القائمة الظاهرة.

اضغط على اعدادات قفل الشاشه screen lock

بعد تفعيل تلك الميزة تستطيع الآن ضبط موعد قفل الشاشة بجانب تحديد الوقت الذي يحتاجه التطبيق في غلق نفسه.

بعد ذلك سوف يطلب التطبيق كلمة المرور التي تقوم بإعدادها لالغاء القفل.

يوجد طريقة أخري لفعل هذا

يتم تحديد ضبط قفل الشاشة screen lick timeout

من خلال النافذة التي تظهر اضغط على الخيارات المتاحة من بين دقيقة واحدة وثلاثين دقيقة أو خيار على الفور.

بعد الخروج من تطبيق الرسائل سوف يتم غلقه بعد المدة التي قمت باختيارها أثناء الخطوات السابقة.

عند الرغبة في استخدام التطبيق من أجل ارسال الرسائل سوف تحتاج الي إلغاء كلمة المرور التي قمت بإدخالها وهذا يجعل تطبيقك محمي.

أسباب تعين كلمة مرور لتطبيق الرسائل signal

السبب وارء الرغبة في تعين كلمة مرور خاصة بتطبيق الرسائل هو زيادة الأمان حتي لا يستطيع أحد فتح التطبيق وقراءة الرسائل الخاصة بك سوء رسائل شخصية أو بين الأصدقاء أو خاصة بالعمل وبالتالي يكون التطبيق محمي من خلال كلمة مرور لا يعرفها أحد غيرك.

قدمنا طريقتان لإعداد كلمة مرور خاصة بقفل تطبيق signal و اهم سبب لغلق التطبيق