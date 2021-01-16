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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجاناً 2021 طرق شحن مجاني ببجي PUBG MOBILE الموسم 16 في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة ببجي موبايل من الألعاب الممتعة والمفضلة الآن لكل من الأولاد والبنات، ويبحثوا عن كيفية شحن شدات ببجي مجاناً دون دفع أموال، حيث حازت لعبة PUBG MOBILE على شهرة واسعة من كل الأعمار من سنوات وحتى الآن، ويزداد عدد لاعبيها الذين وصلوا لأكثر من 400 مليون، ومن متطلبات اللعبة لاستمرارية الفوز والوصول إلى مستويات أعلى هي توافر شدات لعبة بابجي مع اللاعب، والتي يمكنه الحصول عليها بشكل مجاني بأكثر من طريقة نوضحها لكم عبر موقع ثقفني لسهولة الوصول إلى شحن الشدات في لعبة بابجي دون الوقوع في فخ النصب.
شحن شدات ببجي مجاناً 2021
شدات ببجي هي عبارة عن عملة افتراضية تم تسميتها بهذا الاسم لأنها مخصصة للعبة ببجي، من خلال الحصول على شداد ببجي يتم شراء الكثير من الأدوات المستعملة في اللعبة كالأدوات الخاصة بالحماية والقتال، وتستعمل الشدات في تفعيل “الرويال باس” وهو ما يميز اللاعبين المتفوقين في اللعبة عن غيرهم، ومع الاهتمام بخوض المعارك في لعبة ببجي موبايل، يحاول اللاعبين الوصول إلى طرق سهلة مجانية للوصول إلى شحن شدات ببجي بطريقة آمنة دون أن يتم وقوعهم في خطر يعرض الحساب باللعبة للغلق.
طريقة شحن شدات ببجي مجاناً
من الطرق التي لا تكلف اللاعب شراء شدات ببجي، وهي طريقة وضعتها لعبة بباجي موبايل، وذلك عن طريق إعلانات توضع في اللعبة، وحال مشاهدة الإعلان يتم حصول اللاعب على شدات بابجي بطريقة مجانية غير مكلفة له في دفع أموال أو استخدام بطاقة بباجي وشحنها على حسابك.
شحن بابجي عن طريق سوق جوجل كروم الإلكتروني
من خلال سوق جوجل كروم تم وضع إضافة مجانية على chrome.google يتم تحميلها ذكر أنها تمنح شدات ببجي مجانية 2021، وتلك الإضافة تم تحديثها بتاريخ 5 يناير 2021، كا ما تحتاج إليه هو فتح سوف جوجل كرورم والكتابة في البحث شحن شدات ببجي 2021، وستظهر لك بسهولة.
شرح لعبة PUBG MOBILE
- لعبة صممت لجهزة الموبايل
- يتم تحميلها من المتجر بحسب نظام تشغيل الهاتف
- لعبة جماعية بنمط أربعة ضد اربعة
- تعد من الألعاب القتالية التي يحارب فيها اللاعب للحفاظ على فريقه
- لهواتف الأندرويد تم تحديث اللعبة بتاريخ 11 يناير 2021
- وصل عمليات التثبيت لأكثر من 100 مليون لاعب
- اللعاب تعمل على الإصدار 1.2.0
طريقة شحن شدات بابجي عن طريق جوجل بلاي
يمكن للهواتف نظام الأندرويد شحن شدات اللعبة القتالية بابجي من خلال استخدام بطاقة شحن متجر جوجل بلاي، وذلك بخطوات سهلة وهي:
- شحن رصيد في بطاقة جوجل بلاي
- ثم فتح اللعبة بتسجيل الدخول على الحساب المطلوب شراء شدات له
- الدخول على الشدات المطلوبة من داخل اللعبة
- ثم اختيار الشراء للكمية المطلوبة
- يتم فتح طريقة الدفع في اللعبة
- قم باختيار حساب جوجل بلاي
- وهنا يتم سحب قيمة الشدادت المشتراة من بطاقتك.
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