نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Samsung Galaxy S21 Plus عالمياً وفي الدول العربية ومواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Samsung Galaxy S21 Plus ،أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتف جديدة لـ Samsung Galaxy S21 ومن أحدث هواتفها سامسونج جلاكسي اس 21 بلس وهو يعتبر تطويراً لهاتف Samsung Galaxy S20 Plus، حيث يدعم الهاتف أحدث شبكات جيل الأتصال مع دعمه في زيادة سعة البطارية، من خلال السطور التالية سيتم شرح أهم المواصفات الحاملة للهاتف وسعره عالميا وفي الدول العربية.

مواصفات هاتف جلاكسي s21 Plus

يأتي وزن الهاتف بحجم 204 جرام وابعاده 4×75.6×7.8 ملم. الهاتف يدعم شريحتى إتصال من نوع نانو سيم. الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج. الهاتف يدعم الإتصال قريب المدى. يدعم الهاتف شبكات إتصال الجيل الثاني وحتى أحدث شبكات الإتصال 5G. يأتي الهاتف مقاوماً للماء والغبار تحت عمق متر ونصف المتر حتى نصف ساعة. شاشاة الهاتف تأتي بحجم 6.7 بوصة ومن الأعلى بها ثقب في المنتصف من نوع Dynamic AMOLED 2X وتأتي الشاشة بجودة +FHD ودقتها 1080×2400 بكسل، كما إنها بها طبقة حماية ضد الكسر والخدش من نوع Corning Gorilla Glass Victus. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع عدم إمكانية تزويد المساحة التخزينية الداخلية للهاتف. الكاميرا الخلفية للهاتف تاتي ثلاثية 64+12+12 وتعمل الكاميرات الثلاث على عمل زوم حقيقي وزوم دجيتال ودعمها للـ OIS والتصوير الواسع، والمثبت البصري. يمكن تصوير فيديوهات بجودة الـ 8K والـ 4K كما يدعم التصوير FHD والـ HD. الهاتف مزود بميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء والضجيج أثناء أستخدام الهاتف. سماعات الهاتف الخارجية تعمل أستيريو لتقدم أعلى صوت مُجسم. يدعم الهاتف وسائل الحماية والأمان كامستشعر بصمة الأصبع و Face unlock. يوجد منفذ للـ USB من نوع Type C. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4800 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات أما اللاسلكي العكسي فهو بقوة 4.5 وات. الهاتف متوفر في الأسواق باللون الفضي والبنفسجي بإطار ذهبي.

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سعر Samsung Galaxy S21 Plus عالمياً والدول العربية