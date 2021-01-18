أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا احصل علي آلاف الجواهر بعد التحديث

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عمر شويل - جدة أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا، يبحث الكثيرون عن فرصة مضمونة ومجانية للحصول على جواهر فري فاير مجانا، بدون أي مشاكل وبطرق بسيطة وصحيحة دون حدوث أي مشكلات قانونية، لأن هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن جواهر لعبة فري فاير، من خلال id الايدي بدون عروض، أوعروض النقاط تطبيقات، والتي تمكنك من الحصول على الكثير من السكنات المختلفة والمستويات المختلفة.

أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا

عليك اتباع بعض الخطوات، لكي تتمكن من الحصول على لعبة فري فاير، لأن هناك الكثير من الطرق المنتشرة، في المواقع ولكنها ليس بالطرق الصحيحة، فلا تحقق الاستفادة منها سوف نوضح لك أفضل الطرق الصحيحة التي يمكنك من خلالها الحصول على جواهر فري فاير مجانا.

الطريقة الصحيحة لشحن جواهر فري فاير 2021

لتتمكن من شحن لعبة فري فاير بالجواهر، يجب عليك القيام بالضغط على مكان الجوهرة في اللعبة بالأعلى، ويكون شكل الجوهرة زرقاء اللون، وتكون قيمتها صفر، وبعد ذلك تنتقل للصفحة الرسمية لتقوم باختيار كمية شحن الجواهر، والمبلغ المراد دفعة، فعليك في البداية أختيار أقل المبالغ على سبيل التجربة، ثم بعد ذلك تقوم باختيار الطريقة المناسبة للدفع، وتكون عن طريق جوجل بلاي، وهو أفضل مكان يمكن الدفع من خلالة، وسوف تظهر لك رسالة بالأسفل، فإذا لم تظهر لك الرسالة فعليك ربط حسابك بالجميل، فبدون حساب جميل لا تستطيع شحن للعبة فري فاير أبداً.

طرق المجانية للحصول على شحن فري فاير بالجواهر

يهتم الكثيرون هل يتمكنوا من الحصول على جواهر فري فاير بطريقة مجانية وليست مدفوعة، بدون أمتلاك كروت الدفع أو فيزا، فعليك عند القيام باختيار طريقة الدفع من خلال الأكواد المجانية أو Redeem code، وأيضا أحدي الطرق الشرعية المضمونة يمكنك الحصول علية، من خلال أحدي الأصدقاء فبالطبع يساعدوا بعضهم البعض، لمواجهه الأعداء في اللعبة من خلال شحن رصيد حسابه بالجواهر، فيرسل لك الصديق الجواهر كهدية مجانية، أو من خلال بعض المبالغ البسيطة التي تم الاتفاق عليها، فتعتبر هذه الطريقة بسيطة وسهلة وتمكنك من شحن عدد كبير من جواهر فري فاير.