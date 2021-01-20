نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجاني الموسم 17 FREE PUBG UC بالطرق الشرعية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاني الموسم 17 FREE PUBG UC بطرق بسيطة دون الحاجة إلي دفع الكثير من الأموال في شحن شدات pubg تلك اللعبة التي ارتفع عليها معدلات البحث في الموسم 17 حيث تسهم الشدات التي يبحث عتها الكثيرون في مد اللاعب بالقوة عبر شراءه العديد من الأسلحة بكافة أنواعها وكذلك الملابس التي يجتاحها اللاعبون، في هذا المقال نستعرض إليكم الطرق المجانية التي تمكنك من الحصول علي UC بطرق شرعية تماما، لذا تابعونا في كل فقرة من الفقرات التالية ستجد الكثير من المعومات التي لا يعرفها فئات كثيرة من اللاعبون.

شحن شدات ببجي



شحن شدات ببجي يكمن في اكثر من طريقة يقوم بعض اللاعبين بشحن UC من خلال جوجل بلاي ثم التوجه إعدادات لعبة ببجي واختيار عدد الشدات ثم القيام باختيار طرق الدفع والتي يحددونها جوجل بلاي.



كما تجد العديد من اللاعبون يقومن بشحن الشدات عن طريق ايتونر حيث تكمن هذه الطريقة بشحن الأيدي الخاص برصيد ابل ثم فتح لعبة ببجي والقيام بتسجيل الدخول باستخدام الحساب وتحديد كمية الشدات التي ترغب بها ثم اختيار طريقة الدفع عبر ID APPLE الخاص بك.

ويوجد العديد من اللاعبين يقوم بشحن شدات ببجي عبر الموقع الشهير موقع بطاقاتي، حيث بعد حصولك علي البطاقة ستجد كود عبر بريدك الإلكتروني المسجل مسبقا، يمكنك من خلال الكود الدخول علي موقع ببجي عبر الأيدي الخاص باللعبة وتسجيل الكود المكون من حروف وأرقام، ثم الضغط علي REDEEM.

كيفية شحن شدات ببجي مجاني



لعل اهم الطرق المناسبة لبعض الفئات ممن يلعبون ببجي هي الشحن من خلال الكسب، لا يعرف هذه الطريقة مجموعة قليلة من اللاعبون، طريقة شحن شدات ببجي بهذه الطريقة تحتاج من اللاعب اتباع 3 خطوات فقط الخطوة الأولي هي تحويل متجر جوجل بلاي من العربي إلي الأمريكي من خلال رابط متجر جوجل امريكي، الخطوة الثانية تحتاج منك اختيار افضل التطبيقات التي تمنحك الشدات ثم القيام بتحميلها عن كل تحميل تحصل علي عدد من النقاط بعد الحصول علي اكبر عدد من النقاط تتمكن من استبدال هذه النقاط إلى اكبر عدد من الشدات.

ملحوظة هامة في حالة التوقف عن أي نقطة من شحن شدات ببجي مجاني الموسم 17 FREE PUBG UC سجلها لنا في التعليقات لمساعدتك.