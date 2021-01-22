نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية للقرآن الكريم الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية للقرآن الكريم ، يبحث العديد من المتابعين عن هذه القناة، حتى يستمعوا إلى القرآن الكريم، لأن القرآن يحافظ على البيت ويطرد الشياطين منه، كما أن الله تعالى عز وجل يعطي حسنات لمن ينصت إلى القرآن الكريم.

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم

قناة السعودية من أهم القنوات المهمة في كل أنحاء الوطن العربي، حيث أنها تختص ببث القرآن الكريم من خلال الاعتماد على مجموعة من الشيوخ العظام الذي يتمتعون بأصوات عطرة لعدد كبير من القراء، وكانت هذه القناة قد تم بثها في نهاية 2009 ميلاديًا و 1431 هجريًا، وقد تم إنشاء القناة من خلال الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

و تردد قناة السعودية الجديد 2021 هو :-

التردد 12284 الاستقطاب أفقي و عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

أهم مميزات القناة

تتمتع القناة بمجموعة من المميزات، وهي كالتالي:

تبث قناة السعودية القرآن الكريم من مكة المكرمة خلال اليوم بدون انقطاع أو تشويش.

كما أنها تتمتع بأنها تقوم ببث أهم الأحداث الدينية والشعائر الإسلامية المعروفة، حيث أنها تكون حريصة على بث الصلوات الخمس من الحرم المكي الشريف.

تقوم القناة ببث شعائر الحج والعمرة، بالإضافة إلى أنها تقوم ببث صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، كما أنها تحرص على نقل صلاة التراويح.

تحرص القناة على بث المناسك الدينية والصلوات، حتى يتمكن المتابعين من الإحساس بالمصلين العاكفين لهذا المكان المبارك.

تحرص قناة السعودية على بث فريضة الحج بداية من وقفة جبل عرفات حتى رمي الجمرات وغيرها من المناسك.

أهم القراء القناة

تقوم القناة ببث القرآن الكريم مرتل من قبل العديد من الشيوخ الذين يمتلكون شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهناك العديد من المسلمين الذين يفضلون أصواتهم، وهم كالتالي: