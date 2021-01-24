نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق أوبو OPPO Find X3 Lite الجديد يخطف الأنظار بمواصفات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صراع محتدم بين كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية من أجل الكشف عن سلاسل هواتفها الجديدة المميزة للعام الجديد 2021، وكان أبرزها الكشف عن هاتف أوبو OPPO Find X3 Lite الجديد، الذي تستهدف الشركة الصينية الرائدة في جذب المزيد من العملاء، من خلال طرح هاتف رائع جديد يمتاز بالمواصفات الحديث، بجانب سعر متوسط يناسب جميع الفئات، وكشفت التسريبات التي نشرتها بعض التقارير الأجنبية، بأن الهاتف يشبه في مواصفاته هاتف OPPO Reno5، إلا أنها يمتاز باحتوائه على كاميرات فائقة الدقة.

مواصفات أوبو OPPO Find X3 Lite

أما عن أبرز المواصفات التي يأتي بها هاتف شركة أوبو الجديد فوفق التسريبات فيأتي بشاشة من نوع أموليد AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبجودة +FHD، بالإضافة إلى معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع العلم أن مستشعر البصمة الخاص به يأتي أسفل الشاشة، كما يعمل على معالج من نوع Snapdragon 765G من شركة كوالكوم الذي يدعم تقنية الاتصالات من الجيل الخامس 5G ، ويعمل أيضًا على أحدث نظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11.1.

كاميرات OPPO Find X3 Lite

يحمل هاتف أوبو فايند إكس3 لايت الجديد مجموعة رائعة من الكاميرات التي تمتلك دقة كبيرة في التصوير، فيحمل:

كاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.

4 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل.

كاميرا فائقة العرض دقة 8 ميجا بيكسل.

كاميرا بمستشعر للاتساع دقة 2 ميجا بيكسل.

كاميرا رابعة بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل.

بطارية وسعر أوبو فايند إكس3 لايت

كما يحمل هاتف أوبو OPPO Find X3 Lite، بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع مع شاحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط، ومن المتوقع أن يأتي بتشكيلة شيقة من الألوان الرائعة، ويبلغ متوسط سعره ما يقارب الـ 528 دولارًا أمريكيًا وهو ما يعادل 8299 جنيهًا مصريًا، وقد يزيد ذلك أو ينقص قليلاً، كما يأتي مزودًا بكامل المستشعرات الأساسية الموجودة في هواتف الشركة الأساسية، مع العلم أن قد يتم طرحه في الأسواق خلال الأسبوعين المقبلين، وعلى أقصى تقدير خلال أعياد الربيع المقبلة في شهر مارس.