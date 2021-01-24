نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق id والحصول على آلاف الجواهر بخطوة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير 2021 وكيفية الحصول عليها بشكل مجاني نقدمها إليكم فى خطوات سهلة وبسيطة عبر موقع ثقفني، لعبة فري فاير من أشهر الألعاب القتالية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، واستطاعت أن تنال على إعجاب فئة كبيرة من المستخدمين في كافة دول العالم، حيث تحمل اللعبة بداخلها جو من المتعة والمنافسة بين كافه اللاعبين ويتم لعب الجيم الواحد مع مجموعة من الأهل أو الأصدقاء، حيث أنها لعبة جماعيه وليست فردية، وللوصول إلى مستويات عالية داخل اللعبة لابد من امتلاك الكثير من الأسلحة والملابس والسكنات وكل ذلك يمكن الحصول عليه من خلال العملات الافتراضية الموجودة بداخل اللعبة وهي جواهر فري فاير، و إليكم عبر هذا المقال طرق شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني.

طرق شحن جواهر فري فاير 2021

يمكن للاعب أو مستخدم لعبة فري فاير الشهيرة على الحصول على ألاف من الجواهر لشراء كل من الملابس والسكنات والحيوانات والباتل باس من خلال عدة طرق بسيطة ومن أشهرها، شحن جواهر فري فاير عن طريق id الاي دي أو من خلال المتجر الأمريكي واليكم الآن خطوات الحصول على الجواهر بشكل بسيط:

شحن جواهر فري فاير عن طريق id

يستطيع اللاعب الدخول إلى الحساب الخاص به في متجر جوجل بلاي إذا كان من مستخدم الهواتف الأندرويد ثم الذهاب إلى الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى ومنها يتم الدخول إلى خيارات الدفع؛ ومنه إلى خيارات الدفع الأخرى ثم اختيار جوجل كروم، وبعدها يدخل اللاعب ألي الإعدادات مرة أخرى و اختيار البلد أمريكا ثم العودة إلى الصفحة الرئيسية، وسوف تجد أن الحساب الخاص بك ثم تحويله إلى حساب أمريكي، وتم تحميل التطبيقات التي يمكن من خلالها عمل بعد استطلاعات الرأي وبالمقابل تعطي الكثير من النقاط والتي يمكن تحويلها إلى جواهر فري فاير، والحصول على ألاف الجواهر بشكل يومي أو متابعة بعض الألعاب ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء والحصول على النقاط.

موقع شحن جواهر فري فاير

من خلال الدخول إلى موقع شحن جواهر فري فاير Garena، واختيار خانة register a new a counter، ثم كتابة المعلومات المطلوبة وتفعيل تسجيل الدخول من خيارregister now، بعد ذلك يتم اختيار Login now والدخول إلى حسابك الشخصي فى الموقع وشحن عدد الجواهر التي ترغب بها.