نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعه هاتف ريلمي realme c20 الجديد وسعره بالخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه ريلمي عن هاتفها الجديد ريلمي realme c20 بالخارج علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا عن سعر الهاتف والمواصفات الخاصة له، كما يعتبر هاتف ريلمي realme c20 مناسب من حيث الفئة السعرية للهاتف والذي جاء ليشعل المنافسة بين الهواتف الجديدة في عام 2021، وسوف نعرض عليكم الآن مواصفات ريلمي realme c20 الجديد.

ريلمي realme c20

أعلنت شركه ريلمي عن هاتف ريلمي realme c20 الجديد بالخارج بشكل رسمي ومن المتوقع نزول الهاتف ألينا في الأيام المقبلة وطرحه في جميع الأسواق العربية والمتوقع أيضا من الهاتف سرعه بيعه نظرا لسعر الهاتف لأنة يعتبر هاتف اقتصادي ومناسب للفئة السعرية للفئات المتوسطة ، حيث يعتبر هاتف ريلمي realme c20 تم تصميمه بتصميم خارجي مختلف نسبيا.

مواصفات ريلمي realme c20

أعلنت شركه ريلمي عن مواصفات ريلمي realme c20 والتي سوف نلخصها لكم من خلال الأتي:

أبعاد الهاتف 165.2×76.4×8.9 ملي مع وزن 190 جرام.

الهاتف مصنوع من خامه بلاستيك بولي كاربونيت.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو.

مساحه تخزين الهاتف 32 جيجا و 2 جيجا رام من نوع emmc 5.1.

يوجد مكان لكارت ميموري يصل إلي 512 جيجا.

الهاتف يدعم شاشه من نوع ips lcd كما في شاومي xiaomi redmi 9c وتأتي بحجم 6.5 بوصه بجوده hd بدقه 720×1600 بكسل وتأتي بأبعاد 20:9 وكاميرا في المنتصف بالأعلى وتتميز أيضا بوجود طبقه حماية من نوع corning gorilla glass.

الهاتف يدعم أيضا معالج من نوع media helio g35 ثماني النواة كما في آوبو oppo a93 ويدعم معالج رسومي اخر من power vr ge8320.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقه 8 ميجا بكسل وفلاش من ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 5 ميجا بكسل.

يوجد بالهاتف منفذ خارجي لسماعات الأذن.

سماعات الهاتف موجوده في ظهر الهاتف.

لا يوجد بصمه اصبع بالهاتف ولكن يدعم بصمه وجه.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 5000 ملي أمبير وتدعم شاحن بقوه 10 وآت.

الهاتف سيتوافر بلونين هما الأسود والأزرق.

سعر ريلمي realme c20

أعلنت شركه ريلمي عن سعر هاتف ريلمي realme c20 بالخارج وهو 105 دولار والذي سيتوافر تقريبا بهذا السعر.