نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 النسخة الجديدة 15 ألف شدة PUBG Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 النسخة الجديدة 15 ألف شدة في Pubg mobile، يمكنك أن تحصل على 15 ألف شدة يتم شحنها مجانا لتفتح صناديق، حزمة كبيرة من النجوم، باكدجات عديدة، مخازن، وملابس كثيرة جدا، وشراء جميع الشخصيات، وشحن الرويال بلس في بابجي، وسوف نوضح بالتفصيل سر الحصول على شدات بابجي 2021 والتي تتكلف الكثير من الدولارات بشكل مجاني، حيث أصبح اليوم بإمكانك الحصول على أعداد مهولة منها بدون مُقابل، تلك الشدات التي تمنحك أنواع مختلفة من الأسلحة والمُعدات وكذلك الملابس، كما أنها تساعد اللاعبين على تجاوز كافة مستويات اللعبة، كما نعرف جميعا أن مبدأ هذه اللعبة هو اللعب مقابل جوائز كثيرة وقيمة مثل قطع RP، لذا تابع هذا الموضوع إلى النهاية لتتمكن من معرفة طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 للنسخة الجديدة.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 النسخة الجديدة

منذ فترة أقامت شركة Pubg مسابقة ببجي ماراثون، والتي منحت الكثير من اللاعبين أكواد يمكنك من خلالها الفوز بآلاف الشدات عبر إدخال الرمز داخل الخانة المُخصصة في اللعبة فقط، من بينها كودين الأول يمنح اللاعب 5 آلاف شدة بابجي مجانية، أما الكود الثاني فيمنح اللاعب 10 آلاف شدة، وذك عبر تطبيقات عديدة يمكنك من خلالها الحصول بطاقات جوجل بلاي التي تتحول إلى شدات بابجي مجانية.

إحدى التطبيقات التي تساعدك في شحن شدات لعبة Pubg هو تطبيق TILE TIME وتعتمد فكرته على تجميع الجواهر من خلال مشاهدة بعض الفيديوهات، ثم بعد ذلك السحب من التطبيق عبر الضغط على (CASH OUT)على هيئة بطاقات أمازون وجوجل بلاي لشحن شدات بابجي مجانا، وعن طريق الضغط على الجواهر ستظهر عدة بطاقات منها أمازون وجوجل بلاي وستلاحظ أن من خلال هذا التطبيق ستوفر حوالي 100 دولار والتي تعادل 6000 شدة، وسوف تصلك البطاقات لك عبر الإيميل في غضون أسبوع ثم يمكنك شحنها على متجر جوجل بلاي واستخدامها لشحن شدات ببجي موبايل النسخة الجديدة.

شدات pubg مجانية بطريقة شرعية

ومن التطبيقات التي يمكنك من خلالها شحن شدات ببجي موبايل مجاناُ أيضا تطبيق VGamo والذي يختلف قليلا، ففي البداية عليك تحديد البطاقة التي تحتاجها مثلا بطاقة الـ 10 دولار والتي تعادل حوالي 600 شدة، ثم الضغط على مهمات والبدء في مشاهدة فيديوهات وإعلانات أيضا، وكل منهما يمنحك الكثير من الكيلومترات وهو ما يعني في التطبيق المزيد من الدولارات والشدات المجانية، وبعد الفوز بالبطاقة التي قمت بتحديدها في البداية يتم تحويلها أيضا على الإيميل الخاص بك، ثم تقوم بشحنها عبر متجر جوجل واستخدامها لشحن شدات للعبة ببجي موبايل.