كيف تحمل لعبة ماين كرافت مجانا للاندرويد والكمبيوتر 2021

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عمر شويل - جدة كيف تحمل ماين كرافت مجانا للاندرويد والكمبيوتر 2021، وهذا ما سنقدمه إليكم اليوم عبر موقع ثقفني، فهي أجمل الألعاب الإلكترونية والتي نالت على إعجاب الملايين منذ الانطلاق خلال الآونة الأخيرة، مثل لعبة ببجي موبايل، وفري فاير فتعتمد هذه اللعبة على ذكاء الأطفال الصغار، وتعطيهم الكثير من المهام التي يستطيع من خلالها الدخول إلى الغابة وإنشاء حياة طبيعية بداخلها إلى جانب مواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات، وبالتالي يلجا اللاعب إلى إيجاد الطرق التي من خلالها يستطيع حل هذه المشكلة والبدء في بناء بيت خاص به والبحث عن أدوات للتمكن من حماية نفسه ضد أي وحوش أو أشياء تريد أن تقضي عليه بداخل لعبة ماين كرافت 2021.

تحميل ماين كرافت مجانا للاندرويد والكمبيوتر 2021

وتعتمد لعبة ماين كرافت على اللعب بشكل جماعي وبالتالي تعلم الأطفال كيفيه العمل الجماعي، ومشاركة الأصدقاء لبعضهم البعض فيه مواجهه الأعداء، و بناء البيوت اللازمة للوصول إلى أعلى المستويات بداخل اللعبة، والوصول إلى الفوز في النهاية على أن تكون على قيد الحياه طوال مراحل لعبة ماين كرافت مجاناً، ويتسائل الكثيرين عن خطوات تحميل لعبة ماين كرافت مجانا للأندرويد وأجهزة الكمبيوتر لذلك نوفر إليكم الخطوات في التالي:

كيف تحمل ماين كرافت مجانا للاندرويد

أولاً عليك الدخول إلى موقع Minecraft الرسمي، ثم اختيار قائمة الألعاب، واختيار لعبة ماين كرافت، ثم اضغط على كلمة جربه مجانا، سوف تحصل على إصدار اللعبة على هاتفك الاندرويد وذلك يكون لفترة معين في النسخة التجريبية، بعد ذلك يتوجب عليك شراء النسخة المدفوعة إذا كنت أحببت لعبة ماين كرافت.

تحميل لعبه ماين كرافت للكمبيوتر

يمكنك الحصول على نسخة من لعبه ماين كرافت للكمبيوتر وذلك من خلال الدخول إلى حساب Mojang الخاص بك، ثم الدخول إلى عمليات الشراء الخاصه Mincecraft وأن يكون جهازك الكمبيوتر ويندوز 10، ثم قم بالضغط على النسخة المجانية، وبالتالي سوف يتم نقلك لصفحه Microsoft الرئيسية ويمكنك استخدام الرمز الخاص باللعبة لتسجيل الدخول إلى الحساب، والضغط على كلمة استرداد، وبالتالي سيُتاح تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر مجاناً، قم بتحميلها والاستمتاع بلعبها مع أطفالك بشكل جماعي، وهذه كانت أفضل طريقة للحصول على لعبة ماين كرافت مجانا.