نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة PUBG: New State الجديدة من لعبة ببجي ومميزات وطرق اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة PUBG: New State ، لعبة ببجي والمعروفة بـ PlayerUnknown’s Battlegrounds أو ساحات المعارك اللاعبين المجهولين والتي اشتهرت في الأونة الآخيرة والتي تم إصدارها عام 2017 تحديد يوم 23 من شهر مارس وهي لعبة قتالية جماعية تُلعب من خلال الإنترنت وتعتمد على البقاء للأسرع، وتتوفر اللعبة على الأجهزة الحديثة مثل أجهزة الويندوز وأجهزة الإكس البوكس ون وأجهزة البلاي ستيشن 4 وقد تم إصدار نسختان من اللعبة لمنصات الـ iOS والـ Android، وقد حصدت لعبة ببجي العديد من الجوائز علاوة على حصولها على 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وقد تم كشف إصدار جديد للعبة ببجي وهي لعبة PUBG: New State من خلال شركة Krafton وهي أحدث ألعاب ببجي المطورة لها.

لعبة ببجي الجديدة

تعتبر لعبة PUBG: New State هي أحدث إصدار تم الكشف عنه شركة Krafton بطريقة مجانية تماماً لأجهزة الآندرويد والآي أو إس في مطلع عام 2021 ويمكن الحصول على اللعبة عن طريق الدخول المباشر على متجر جوجل بلاي، وقد صرح MinKyu Park وهو المنتج التنفيذي للعبة PUBG: New State “بالنظر إلى دعم المعجبين والنجاح الهائل للألعاب السابقة، من دواعي التواضع أن تكون قادرًا على بناء وتقديم اللعبة التالية في الامتياز الذي أحدث ثورة في نوع Battle Royale “في جميع أنحاء العالم.

وتابع :” نريد أن نبني على هذا الإرث من خلال إنشاء تجربة تدفع حدود الألعاب المحمولة، وقد كانت مشاهدة فريقنا وهو يجتمع معًا لتطوير منتج عالمي تجربة رائعة ونحن على ثقة من أنها ستكون حديث الجماهير عند إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام”.

ميزة لعبة PUBG: New State

لا يختلف الإصدار الجديد من لعبة ببجي عن اللعبة الأساسية من حيث طريقة اللعب والأستراتيجيات ولكن تختلف من حيث التقنيات والرسومات والإضاءة بشكل أحدث والعديد من المميزات الآخرى التي سوف يتم أكتشافها بعد عملية التحميل.

طريقة لعب PUBG: New State

يمكن من خلال الإصدار الجديد للعبة ببجي هو تطوير وتصنيع وتحويل الأسلحة من قِبل اللاعبين أنفسهم وتغيير وضعية إطلاق النيران.

هو تطوير وتصنيع وتحويل الأسلحة من قِبل اللاعبين أنفسهم وتغيير وضعية إطلاق النيران. الأستمتاع بعدة بقوائم جديدة كالقتال والأدرعة الباليستية والطائرات.

يمكن للاعبين أستكشاف العالم من خلال سيرهم على الطرق من خلال المركبات الجديدة.

هناك ساحة جديدة وتعرف بإسم TROI ومن خلالها يمكن للاعبين أكتشاف كل مايدور حولهم من أستراتيجيات.

ومن خلالها يمكن للاعبين أكتشاف كل مايدور حولهم من أستراتيجيات. يمكن أكتشاف بيئات فريدة لتحويلها إلى إبتكار التفاعل من خلال أستراتيجيات جديدة للمنافسة.