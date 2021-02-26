موقع شحن ببجي مجانا شدات وفتح صناديق مجانية عبر الطرق الرسمية الأمنة

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عمر شويل - جدة موقع شحن ببجي مجانا شدات وفتح صناديق مجانية عبر الطرق الرسمية المضمونة التي تحصل منها علي الأف الشدات وفقا لنظام تبادل الخدمات التي اعتمد من خلال افضل الطرق التي لا يعرفها ملايين من المقدمين علي شحن ببجي بصورة مجانية رسمية مضمونة كما توجد مئات الطرق المنتشرة حول العالم لشحن الألعاب الحديثة الإلكترونية ولكن ما بين هذا وذلك يوجد بعض الطرق الغير شرعية والغير مضمونة تتسبب دائما في تعليق حسابكم ولكننا هنا ننظر إلي المستقبل الذي يضع بين يديك شدات كثيرة في لعبة ببجي دون أن يتعرض حسابكم إلي الخطر أو الإيقاف أو ما شابه ذلك من وسائل الشحن المتعدد.

موقع شحن ببجي مجانا شدات وفتح صناديق مجانية عبر الطرق الرسمية

الطريقة الرسمية التي أعلنت عنها شركة ببجي موبايل هي الشحن عبر الموقع الإلكتروني PUBG Mobile Midasbuy يتطلب منك الموقع تسجيل رقم الأيدي ثم تحديد الدولة التي تلعب فيها PUBG Mobile وتحديد القيمة التي ترغب فيها من شدات ببجي موبايل ولكن هذه الطريقة تتطلب منك اختيار الطريقة التي تدفع من خلالها قيمة شحن الشدات ولكن هذه الطريقة لا تتناسب مع بعض الفئات أبرزهم الفئات التي دخلها قليل أو الأطفال الذين ليس لهم أي مصادر دخل، وهنا كان علينا أن نوضح لكم يا أصدقائي الطرق المجانية لحصولك علي الشدات في نفس الألية التي تضمن عليكم سلامة حسابك في الفقرات التالية سنقدم لكم طرق عجيبة لشحن الشدات دون سداد رسوم.



طريقة شحن pubg mobile مجانا



تعتمد أي طريقة شحن مجانا وفقا لنظام تبادل الخدمات ليس بالطبيعي أن تحصل علي شي مجانا بدون مقابل فدعكم ممن يقول مجانا بدون مقابل فالمقابل في الطريقة التي هي محور حديثنا هي مشاهدة الإعلانات والفيديوهات وتحميل الألعاب عبر كل مرحلة من هذه المراحل تحصل علي poinits عند وصولك لحد معين من هذه النقاط تتمكن من شحن شدات ببجي وممكن عدد النقاط يوصلك إلى شحن الموسم كامل، فتحتاج هذه الطريقة وجود وقت كافي لكي تتمكن من هذه شحن شدات ببجي فدعونا نذكر لكم اهم هذه الطرق التالي:



بطاقات جوجل بلاي : في هذه الطريقة تتطلب منك تحميل تطبيق Happy Birds ثم جمع الــــــ points للحصول علي البطاقات مجانا.

: في هذه الطريقة تتطلب منك تحميل تطبيق Happy Birds ثم جمع الــــــ points للحصول علي البطاقات مجانا. موقع oonoo: في طريقة الشحن عبر هذا الموقع تحتاج منك الدخول علي رابط الموقع ثم التسجيل اختيار افضل الطرق المناسبة لك للحصول علي points ومنها شدات ببجي موبايل.

هام: نذكر الأصدقاء المتابعين أننا بخدمتكم دائماً طوال الوقت وننتظر تعليقاتكم للرد عليها أسفل مقالنا موقع شحن ببجي مجانا شدات وفتح صناديق مجانية عبر الطرق الرسمية الأمنة.